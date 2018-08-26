"Мариуполь" сыграл в результативную ничью с ФК "Львов"

"Мариуполь" дома не реализовал пенальти и не смог победить ФК "Львов". Матч закончился с результативной ничьей – 2:2.

Мариуполь – Львов 2:2

Голы: Пихалёнок, 49, Чурко, 59 – Парамонов, 45+2, Бруно, 51

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Матч выдался очень зрелищным и богатым моментами, но счет в поединке открылся только под занавес первого тайма, когда после подачи углового от "горожан" Вадим Парамонов оказался первым на мяче и с близкого расстояния головой пробил в сетку ворот.

Интересно, что в первом тайме "Львов" мог отличиться дважды, но не реализовал пенальти. На 6-й минуте Бесир Демир немного подтолкнул Тейлора в штрафной и судья матча указал на 11-метровую отметку. Пенальти пробивал Бруно, однако Рустам Худжамов парировал удар в правом нижнем углу.

Вторая половина встречи подарила болельщикам настоящую голевую перестрелку. В начале тайма Пихалёнок сильным ударом в центре штрафной сравнял счет во встрече. Но львовяне быстро смогли восстановить преимущество, когда Бруно после навеса от Тейлора с правого края не промахнулся – 1:2.

На 59-й минуте хозяева установили окончательный счет на табло. Руслан Фомин головой скинул мяч на Вячеслава Чурко, который оказался один на один с вратарем гостей и сильно пробил в сетку ворот.

В конце матча мариупольцы остались в меньшинстве. Арбитр матча удалил Валерия Федорчука за грубую игру.

Итак, "Мариуполь" и "Львов" получили по одному очку и находятся на 11-м и 9 местах соответственно.

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