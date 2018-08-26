14:33
27 авг 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
31°C
32°C 16°C
  • вторник
    29°C 16°C
  • среда
    22°C 18°C
  • четверг
    23°C 13°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ДЖОН МАККЕЙН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Кирилл и ИГИЛ. "Велкам ту зэ Кримский бридж"
Вєсті Кремля
19:06, 25 августа
Вести.UA. Жир. Объединение Вакарчука и Гриценко. Два путинских Фаберже
Вєсті.UA
17:28, 25 августа
Вкрав гроші і втік: екс-власник "Мрії" Гута хоче підставити колишнього працівника агрохолдингу
ЦРУ
09:00, 24 августа
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Женские прически
Згадати все
13:29, 25 августа
Телеканал новостей 24 Новости Новости спорта
ДЖОН МАККЕЙН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27

"Мариуполь" сыграл в результативную ничью с ФК "Львов"

34 Читати новину українською
Мариуполь – Львов: результат и обзор матча УПЛ
Мариуполь – Львов: результат и обзор матча УПЛ

"Мариуполь" дома не реализовал пенальти и не смог победить ФК "Львов". Матч закончился с результативной ничьей – 2:2.

 

Мариуполь – Львов 2:2

Голы: Пихалёнок, 49, Чурко, 59 – Парамонов, 45+2, Бруно, 51

Читайте также: Мариуполь – Львов: видео голов и моментов матча УПЛ

Матч выдался очень зрелищным и богатым моментами, но счет в поединке открылся только под занавес первого тайма, когда после подачи углового от "горожан" Вадим Парамонов оказался первым на мяче и с близкого расстояния головой пробил в сетку ворот.

Интересно, что в первом тайме "Львов" мог отличиться дважды, но не реализовал пенальти. На 6-й минуте Бесир Демир немного подтолкнул Тейлора в штрафной и судья матча указал на 11-метровую отметку. Пенальти пробивал Бруно, однако Рустам Худжамов парировал удар в правом нижнем углу.

Вторая половина встречи подарила болельщикам настоящую голевую перестрелку. В начале тайма Пихалёнок сильным ударом в центре штрафной сравнял счет во встрече. Но львовяне быстро смогли восстановить преимущество, когда Бруно после навеса от Тейлора с правого края не промахнулся – 1:2.

На 59-й минуте хозяева установили окончательный счет на табло. Руслан Фомин головой скинул мяч на Вячеслава Чурко, который оказался один на один с вратарем гостей и сильно пробил в сетку ворот.

В конце матча мариупольцы остались в меньшинстве. Арбитр матча удалил Валерия Федорчука за грубую игру.

Итак, "Мариуполь" и "Львов" получили по одному очку и находятся на 11-м и 9 местах соответственно.

Больше новостей из мира спорта читайте в нашем разделе Спорт24

Теги: Футбол Новости спорта УПЛ ФК Львов ФК Мариуполь
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за 26 августа
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Франко и женщины: откровенно о личной жизни писателя
сегодня, 14:00 Франко и женщины: откровенно о личной жизни писателя
Настя Сукач 1403
Смерть Маккейна, потери на Донбассе, отношения США и Украины: главное на прошлой неделе
сегодня, 12:01 Смерть Маккейна, потери на Донбассе, отношения США и Украины: главное на прошлой неделе
Анастасія Ковач-Петрушенко
Избирательная система Великобритании: какие уроки прошлого стоят внимания украинцев
сегодня, 08:41 Избирательная система Великобритании: какие уроки прошлого стоят внимания украинцев
Катерина Одарченко
Разгром от "Шахтера", потери "Динамо" и "Зари": главные итоги 6-го тура УПЛ
сегодня, 08:25 Разгром от "Шахтера", потери "Динамо" и "Зари": главные итоги 6-го тура УПЛ
Главные новости 26 августа: Умер Джон Маккейн, Ротару потеряла сознание, пожар во Львове
сегодня, 08:07 Главные новости 26 августа: Умер Джон Маккейн, Ротару потеряла сознание, пожар во Львове
Паралимпиада-2018: медальный зачет
 18 марта , 09:05
Видео боя Ломаченко – Линарес
 13 мая , 06:50
Формула-1: В Китае стартовал третий Гран-при сезона
 12 апреля 2013 , 08:46
Украинская биатлонистка Юлия Джима подумывает о завершении карьеры
 28 февраля , 18:43
Касильяс: Я хочу остаться в "Реале", но зимой...
 17 октября 2013 , 23:27
"Шахтер" - "Ле Монт" (Швейцария). Прямая трансляция. ВИДЕО
 8 июля 2014 , 18:43
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук