Одним из центральных матчей 16-го тура стал матч "Мариуполя" против "Ворсклы". Обе команды находятся в топ-6, поэтому это была борьба за еврокубковые места. Как и все матчи 16-го тура, он начался с минуты молчания.

Мариуполь – Ворскла 1:0

Гол: Зубков, 58

Первый момент во встрече создали хозяева, когда Вакула на левом фланге разобрался с соперниками и пробивал в нижний угол ворот – Шуст справился с ударом.

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На это гости сразу ответили моментом Коломойца. Тоже на высоте сыграл голкипер "Мариуполя".

В целом в первом тайме "Ворскла" больше создала опасных моментов, но забить не сумела. Каждый раз надежно играл Гальчук.

Зато "Мариуполь" один из немногих моментов реализовал. Во втором тайме Зубков на скорости обыграл соперников и пробил в дальний угол ворот. На этот раз Шуст не спас свою команду.

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"Мариуполь" побеждает и поднимается в топ-6. Отставание от "Ворсклы" теперь составляет всего одно очко.