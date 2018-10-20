"Мариуполь" победил "Зарю" в матче с пятью голами и двумя удалениями: видеообзор
В матче между "Мариуполем" и "Зарей" зрители на трибунах увидели пять голов, два удаления и нереализованный пенальти.
Мариуполь – Заря 3:2
Голы: Борячук, 30, 36, Зубков, 83 – Громов, 90, Кочергин, 90+1
Нереализованный пенальти: Кочергин, 60
Удаление: Федорчук, 65 – Караваев, 79
Команды начали довольно аккуратно, с несколькими моментами. Но первым забить удалось хозяевам поля. Первый гол Борячук забил на 30-й минуте матча. Нападающий получил мяч в нескольких метрах от ворот, в окружении нескольких защитников сумел развернуться и пробить по воротам.
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А уже через шесть минут нападающий оформил дубль. После подачи с углового он первым оказался на добивании, и с довольно близкого расстояния переправил мяч в ворота.
С этим команды и отправились на перерыв. Уже после отдыха событий в матче оказалось значительно больше. Сначала шанс сократить отставание получил Кочергин. Судья назначил пенальти, который пробивал Владислав. Однако полузащитник направил мяч выше ворот.
После этого "Мариуполь" остался в меньшинстве. Вторую желтую карточку получил Валерий Федорчук.
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Когда матч приближался к концу, на 79-й минуте команды оказались в равных составах – удалили Караваева.
После этого "Заря" пропустила третий гол – защитники не слишком удачно сыграли против Зубкова.
Уже после этого луганчане были близки к тому, чтобы спасти матч. Сначала гол-красавец получился у Громова. Это было на последней минуте основного времени. А уже через две минуты отрыв был минимальный – забил Кочергин. Но судья добавил всего две минуты, и шансов сравнять счет гости уже не имели.
"Мариуполь" побеждает и обходит "Зарю" в турнирной таблице. Теперь азовцы пятые.
Видеообзор матча Мариуполь – Заря