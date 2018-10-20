12:34
23 окт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      АВАРИЯ С КРАНОМ В КИЕВЕ ТАРИФЫ НА ГАЗ ДТП С АКТЕРАМИ ДИЗЕЛЬ ШОУ ТОМОС
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сужение Киселева. Боярышня Захарова
      Вєсті Кремля
      21:27, 22 октября
      Вести.UA. Терминатор Витальевич. Какао Садового
      Вєсті.UA
      20:52, 22 октября
      Какую бизнес-империю спрятал скандальный ректор Згуровский за рубежом
      ЦРУ
      21:59, 18 октября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Государственные награды и не только
      Згадати все
      22:30, 19 октября
      Телеканал новостей 24 Новости Спорт
      АВАРИЯ С КРАНОМ В КИЕВЕ ТАРИФЫ НА ГАЗ ДТП С АКТЕРАМИ ДИЗЕЛЬ ШОУ ТОМОС

      "Мариуполь" победил "Зарю" в матче с пятью голами и двумя удалениями: видеообзор

      567 Читати новину українською
      Мариуполь – Заря видео голов и обзор
      Мариуполь – Заря видео голов и обзор

      В матче между "Мариуполем" и "Зарей" зрители на трибунах увидели пять голов, два удаления и нереализованный пенальти.

      Мариуполь – Заря 3:2
      Голы: Борячук, 30, 36, Зубков, 83 – Громов, 90, Кочергин, 90+1
      Нереализованный пенальти: Кочергин, 60
      Удаление: Федорчук, 65 – Караваев, 79

      Команды начали довольно аккуратно, с несколькими моментами. Но первым забить удалось хозяевам поля. Первый гол Борячук забил на 30-й минуте матча. Нападающий получил мяч в нескольких метрах от ворот, в окружении нескольких защитников сумел развернуться и пробить по воротам.

      Читайте также: Что ожидает сборную Украины после победы в группе Лиги наций

      А уже через шесть минут нападающий оформил дубль. После подачи с углового он первым оказался на добивании, и с довольно близкого расстояния переправил мяч в ворота.

      С этим команды и отправились на перерыв. Уже после отдыха событий в матче оказалось значительно больше. Сначала шанс сократить отставание получил Кочергин. Судья назначил пенальти, который пробивал Владислав. Однако полузащитник направил мяч выше ворот.

      После этого "Мариуполь" остался в меньшинстве. Вторую желтую карточку получил Валерий Федорчук.

      Читайте также: Игроки "Шахтера" необычным способом поздравили Андрея Пятова с 400-м матчем за клуб: видео

      Когда матч приближался к концу, на 79-й минуте команды оказались в равных составах – удалили Караваева.

      После этого "Заря" пропустила третий гол – защитники не слишком удачно сыграли против Зубкова.

      Уже после этого луганчане были близки к тому, чтобы спасти матч. Сначала гол-красавец получился у Громова. Это было на последней минуте основного времени. А уже через две минуты отрыв был минимальный – забил Кочергин. Но судья добавил всего две минуты, и шансов сравнять счет гости уже не имели.

      "Мариуполь" побеждает и обходит "Зарю" в турнирной таблице. Теперь азовцы пятые.

      Видеообзор матча Мариуполь – Заря

       

      Теги: Спорт Футбол УПЛ ФК Мариуполь ФК Заря
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за 20 октября
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Паралимпиада-2018: медальный зачет
       18 марта , 09:05
      Видео боя Ломаченко – Линарес
       13 мая , 06:50
      5 очков и 6 подборов Лищука не помогли "Валенсии" одолеть "Реал"
       30 марта 2011 , 12:10
      Гонки: Клемма Дезале перехватил лидерство в общем зачете мотокросса MX-1
       3 июля 2012 , 10:57
      Устроит только победа. Украина - Македония. Анонс
       12 октября 2014 , 10:35
      Евро-2016. Словакия дожимает Беларусь, Испания без проблем с "карликами", провал России. ВИДЕО
       12 октября 2014 , 23:55
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук