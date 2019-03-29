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      Мариупольцев предупредили о шуме в городе: соседство с "Азовсталью" снова дает о себе знать

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      "Азовсталь"
      "Азовсталь" / Фото из открытых источников

      Жителей Мариуполя предупредили о "незначительном повышении уровня шума" из-за деятельности металлургического завода "Азовсталь". Неудобства продлятся с 29 марта по 12 апреля.

      Именно в это время на "Азовстали" будут проводить работы по переносу сбросного трубопровода доменной печи №2, передают в городском совете Мариуполя.

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      Выполнение технологической операции по стравливанию воздуха для переноса трубопровода доменной печи вести без глушителя. Клапан в течение суток будет открываться на 10 минут.

      Это будет вызывать кратковременное и незначительное повышение уровня шума на предприятии и в городе. Проводимые мероприятия безопасны и не влияют на состояние окружающей среды,
      – говорится в сообщении.

      Отметим, что деятельность меткомбината в марте уже вызвала панику среди мариупольцев. Так, 17 марта люди слышали звуки взрывов и видели яркое сияние, которое приняли за пожар на "Азовстали". Все это происходило поздно вечером, жители Мариуполя делились снимками и видео, на которых видно и странное свечение, и слышны звуки взрывов.

      Тогда в пресс-службе группы компаний "Метинвест" заверили, что на металлургическом заводе "Азовсталь" не было никакого пожара и взрывов, там состоялась абсолютно штатная, контролируемая ситуация.


      Зарево над "Азовсталью", которая напугала мариупольцев 17 марта

      В свою очередь, активист по вопросам экологии, депутат горсовета Мариуполя и председатель постоянной комиссии социальной защиты и здравоохранения Максим Бородин в эфире 24 канала рассказал, что возгорания на "Азовстали" случаются часто. По его словам, любые выбросы в Мариуполе вредны, но в этом случае вопрос стоит так: насколько и каково их количество.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Экология Новости Мариуполя
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