В Мариуполе находится до 2 000 российских военных, – CNN

Около 2000 российских оккупантов, или эквивалент двух батальонных тактических групп (БТГ), остаются в Мариуполе. Других захватчиков перекинули для выполнения других задач.

Россияне обнаружили большинство войск из Мариуполя

Об этом сообщает издание со ссылкой на высокопоставленного чиновника по обороне США на условиях анонимности. По его словам, ранее в городе было 12 таких батальонных тактических групп.

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Теперь 10 из них, которые были в городе, пытаются двигаться на север, чтобы создать лучшие оборонные позиции, или перевооружиться и изменить позицию к югу от города Великая Новоселка.

По словам чиновника из Пентагона, в состав остающихся в городе российских оккупантов могут входить некоторые нероссийские боевики, в том числе чеченцы. Он добавил, что военный прогресс России в Украине остается медленным и неравномерным.

Оккупанты не имеют значительных успехов в Украине

Российские захватчики перемещают значительные военные силы на юг, но они сталкиваются с большим сопротивлением в этих районах и "застопорились с точки зрения всеобщей динамики".

На юге они действительно не продвигаются,

– сказал чиновник о состоянии битвы россиян в Мариуполе.

Также он отметил, что россияне пытались атаковать критическую инфраструктуру на Западе Украины вблизи Львова, в частности, железной дороги. Однако, по словам чиновника, похоже, что россияне не были точными с прицелом.

Ситуация в Мариуполе

Оккупанты захватили почти весь город. Украинские военные, в частности полк Азов, контролируют предприятие "Азовсталь", занимающее большую часть Мариуполя. Они героически держат оборону более 2 месяцев используя укрытие завода, также там остается много гражданских. Среди них много раненых.

Недавно при содействии ООН и Красного креста удалось эвакуировать несколько сотен гражданских из "Азовстали".

После этого русские военные преступники начали с новой силой штурм предприятия. В среду, 4 мая, в СМИ появилась информация, что оккупанты прорвались на территорию "Азовстали". Эту информацию подтвердили в Генштабе ВСУ, но отметили, что враг – не имеет успеха.

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