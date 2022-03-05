В Мариуполе разбрасывают взрывоопасные предметы в виде детских игрушек: фото

Мариупольский городской совет предупредил жителей о том, что оккупанты разбрасывают по мостику игрушки, в которые прячут взрывчатку.

Цинизм врага зашкаливает – игрушки могут заинтересовать детей, поэтому родители должны предупредить детей об опасности.

Внимание Пока мир медлит с закрытием неба, гибнут дети: видео, от которого стынет кровь

Оккупационные русские войска достигли сверхцинизма. В городе разбрасываются взрывоопасные предметы в виде детских игрушек,

– говорится в сообщении горсовета.

И призывали, если что-нибудь подобное увидите не поднимать, даже не касаться! Это очень опасно.

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!