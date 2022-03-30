Министерство обороны Украины сообщило об очередном ужасном преступлении оккупантов против человечности. За него виновные обязательно должны ответить.

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Русские изнасиловали женщину на глазах у ее сына

В Мариуполе российские оккупанты несколько дней поочередно насиловали женщину на глазах у ее 6-летнего сына,

– сообщили в министерстве.

К сожалению, она скончалась от ран. А волосы ее маленького сына поседели.

В Минобороны подчеркнули, что это не фильм ужасов. Изнасилование, насилие, убийства – вот что значит "русский мир".

Заметим, ранее заместитель министра внутренних дел Екатерина Павличенко рассказала, что с начала войны украинские правоохранители получают уведомление о совершении российскими военными насильственных преступлений, в том числе половых, против мирных жителей. В перехваченных защитниками разговорах, оккупанты даже хвастаются такими "подвигами".

Одному из насильников уже подписали подозрение. Но это только начало.