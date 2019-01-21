Мариупольский порт занял второе место по объему перевалки металла

В целом ГМК обеспечил треть экспортного грузопотока украинских портов.

По результатам 2018 года Мариупольский морской порт занял второе место среди украинских портов по объемам перевалки продукции горно-металлургического комплекса. Об этом свидетельствуют данные Администрации морских портов.

В 2017 году Мариупольский порт занимал третье место по этому показателю. Несмотря на блокаду Керченского пролива российскими силовиками в конце ноября – начале декабря, Мариуполь смог показать в 2018-м хорошие результаты.

Одесский порт сократил перевалку продукции ГМК на 27% и в результате опустился со второго на третье место.

На четвертое место вышел Измаильский порт. На предприятии уверяют, что показатели могли быть выше. Однако низкие уровни воды в Дунае во втором полугодии ограничили поставки в направлении портов на среднем и верхнем участке реки. Помешали и проблемы с отгрузкой готовой продукции со складов Полтавского ГОКА (Группа Ferrexpo).

Первое место по объему перевалки металлопродукции на экспорт в 2018 году, как и в прошлые годы, занял самый глубоководный порт страны – "Южный".

Самую высокую динамику привлечения металлургических грузопотоков в прошлом году продемонстрировали стивидорная компания "Ольвия" (+178%) и порт "Черноморск" (+141%). Сильнее всех сократил экспортную перевалку продукции ГМК Бердянский порт (-44,5%).

В целом в 2018 году предприятия украинского горно-металлургического комплекса обеспечили 33,6% экспортного грузопотока морских портов страны.

В прошлом году перевалка чугуна и проката продолжила расти, переработка руды сокращалась.