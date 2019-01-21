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      Мариупольский порт занял второе место по объему перевалки металла

      20 Читати новину українською
      Мариупольский порт
      Мариупольский порт

      В целом ГМК обеспечил треть экспортного грузопотока украинских портов.

      По результатам 2018 года Мариупольский морской порт занял второе место среди украинских портов по объемам перевалки продукции горно-металлургического комплекса. Об этом свидетельствуют данные Администрации морских портов.

      В 2017 году Мариупольский порт занимал третье место по этому показателю. Несмотря на блокаду Керченского пролива российскими силовиками в конце ноября – начале декабря, Мариуполь смог показать в 2018-м хорошие результаты.

      Одесский порт сократил перевалку продукции ГМК на 27% и в результате опустился со второго на третье место.

      На четвертое место вышел Измаильский порт. На предприятии уверяют, что показатели могли быть выше. Однако низкие уровни воды в Дунае во втором полугодии ограничили поставки в направлении портов на среднем и верхнем участке реки. Помешали и проблемы с отгрузкой готовой продукции со складов Полтавского ГОКА (Группа Ferrexpo).

      Первое место по объему перевалки металлопродукции на экспорт в 2018 году, как и в прошлые годы, занял самый глубоководный порт страны – "Южный".

      Самую высокую динамику привлечения металлургических грузопотоков в прошлом году продемонстрировали стивидорная компания "Ольвия" (+178%) и порт "Черноморск" (+141%). Сильнее всех сократил экспортную перевалку продукции ГМК Бердянский порт (-44,5%).

      В целом в 2018 году предприятия украинского горно-металлургического комплекса обеспечили 33,6% экспортного грузопотока морских портов страны.

      В прошлом году перевалка чугуна и проката продолжила расти, переработка руды сокращалась.

      Теги: Новости Мариуполя Металургия
      Источник: 24 Канал
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