Мариупольскую городскую больницу возглавляет местный депутат с немалыми сбережениями, – Устинова

Народный депутат горсовета от "Оппозиционного блока" Владимир Жигиль является главным врачом Мариупольской городской больницы №4, а также в его декларации указано 600 тысяч сбережений наличными.

Об этом в своем видеоблоге "(Бес)ценная медицина" рассказала член правления "Центра противодействия коррупции" Александра Устинова.

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По ее словам, в собственности депутатской семьи частный дом в почти 300 квадратов, офис, квартира и несколько авто.

Вас не удивит уже, что жена работает в больнице, которой руководит муж. Она получает чуть меньше 7 тысяч гривен в месяц, муж около 35. Однако это не помешало им отложить наличными за прошлый год треть миллиона гривен, – отметила Устинова.

Александра Устинова добавила, что в прошлой декларации Владимир Жигиль указал 300 тысяч сбережений в наличных деньгах, а в новой уже 600. За что супруги жили целый год и содержали огромный дом и две машины – непонятно, если почти все откладывалось в "заначку".

Видео полного выпуска видеоблога Александры Устиновой "(Бес)ценная медицина" за 31 мая 2018