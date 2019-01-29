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      Полузащитник "Карпат" Марьян Швед прошел медосмотр в "Селтике"

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      Полузащитник "Карпат" Марьян Швед
      Полузащитник "Карпат" Марьян Швед / Footboom.com

      Полузащитник "Карпат" Марьян Швед прошел медосмотр в шотландский клуб "Селтик". Однако, вероятнее всего, в этом сезоне он дебютировать не сможет.

      Марьян Швед в шаге от перехода в Селтик. Игрок сборной Украины в ближайшее время перейдет в шотландский гранд. Лидер Карпат уже даже прошел медосмотр в клубе с Глазко, сообщает британское издание Sky Sports.

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      Однако дебютировать в "Селтике" Марьян Швед в этом сезоне скорее всего не сможет. Ведь наставник кельтов Брендан Роджер ранее сказал, что украинца могут сразу отдать в аренду. За трансфер своего вингера Карпаты получат примерно два миллиона фунтов.

      Добавим, что в услугах Шведа были заинтересованы также "Динамо" и "Лидс", однако именно "Селтик" предложил лучшие финансовые условия.

      Наставник "Селтика" Брендан Роджерс неоднозначно прокомментировал покупку Шведа у "Карпат". Роджерс подтвердил переход украинца, однако заявил, что игрок такого плана ему пока не нужен.

      "Я не собираюсь говорить, что слежу за Шведом в течение шести месяцев. Мне сейчас не нужен вингер, но он талант, и если клуб подпишет его, мы рассмотрим план развития, независимо от того, пойдет ли он в аренду. Сделка должна быть оформлена на начале недели", - цитирует Роджерса HITC.

      Однако, главный тренер львовских "Карпат" Фабри Гонсалес подтвердил переход полузащитника Марьяна Шведа в шотландский "Селтик".

      Видео: Швед прошел медосмотр в "Селтик"

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      Теги: Новости Украины Футбол Спорт ФК Карпаты Марьян Швед
      Источник: 24 Канал
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