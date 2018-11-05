Марьян Швед в очередной раз признан лучшим игроком тура УПЛ

Экспертный совет украинской Премьер-лиги определил лучшего игрока среди всех, которые приняли участие в матчах 14-го тура чемпионата Украины.

По итогам голосования победу одержал нападающий "Карпат" Марьян Швед. В поединке с "Олимпиком" "Карпаты" победили со счетом 1:2, а Швед забил гол с пенальти и отдал результативную передачу.

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Также отметим, что он на один балл опередил полузащитника "Шахтера" Тайсона.

В состав экспертного совета вошли: Олег Венглинский, Сергей Нагорняк, Артур Валерко, Геннадий Орбу, Леонид Буряк, Виктор Грачев, Йожеф Сабо, Александр Сопко, Степан Юрчишин, Анатолий Чанцев, Игорь Яворский.

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