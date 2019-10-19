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      Маркарова отчиталась о встречах с инвесторами и международными партнерами в США

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      Маркарова рассказала о достигнутых результатах от визита в США
      Маркарова рассказала о достигнутых результатах от визита в США / ua.korrespondent.net

      Украинская делегация завершила свой трехдневный визит в Соединенные Штаты Америки. В Вашингтоне украинские чиновники встречались с инвесторами, представителями Международного валютного фонда и других международных организаций.

      На своей странице в фейсбуке Министр финансов Оксана Маркарова рассказала о деталях поездки, результатах встреч и договоренностях, которых удалось достичь.

      Важно: МВФ готовит для Украины новую программу: что она предполагает

      Во время визита украинской делегации в США состоялись встречи с:

      • председателем Парижского клуба кредиторов Одиль Рено-Бассо:
        обсуждался вопрос углубления отношений между украинским Минфином и Казначейством Франции, а также взаимное привлечение инвестиций;
      • главой ЕБРР Сумой Чакрабарти:
        обсудили рекорд в 1 миллиард евро проектов за первые 10 месяцев 2019 года, а также инвестиции ЕБРР в "Ощадбанк";
      • главой Минфина Нидерландов Вопке Хекстрой:
        была достигнута договоренность о продолжении сотрудничества между министерствами финансов, о чем стороны заключили соответствующий меморандум;
      • еврокомиссаром Европейской комиссии Валдисом Домбровскисом:
        стороны договорились о плане действий относительно второго транша макрофинансовой помощи, где уже выполнены все условия, кроме одного. В этом вопросе еще остается шанс получить деньги в этом году.

      Визит Маркаровой в Вашингтон: смотрите фото

       

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Оксана Маркарова Министерство финансов Украины Новости США МВФ Транш МВФ
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