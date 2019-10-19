Маркарова отчиталась о встречах с инвесторами и международными партнерами в США

Украинская делегация завершила свой трехдневный визит в Соединенные Штаты Америки. В Вашингтоне украинские чиновники встречались с инвесторами, представителями Международного валютного фонда и других международных организаций.

На своей странице в фейсбуке Министр финансов Оксана Маркарова рассказала о деталях поездки, результатах встреч и договоренностях, которых удалось достичь. Важно: МВФ готовит для Украины новую программу: что она предполагает Во время визита украинской делегации в США состоялись встречи с: председателем Парижского клуба кредиторов Одиль Рено-Бассо:

обсуждался вопрос углубления отношений между украинским Минфином и Казначейством Франции, а также взаимное привлечение инвестиций;

обсуждался вопрос углубления отношений между украинским Минфином и Казначейством Франции, а также взаимное привлечение инвестиций; главой ЕБРР Сумой Чакрабарти:

обсудили рекорд в 1 миллиард евро проектов за первые 10 месяцев 2019 года, а также инвестиции ЕБРР в "Ощадбанк";

обсудили рекорд в 1 миллиард евро проектов за первые 10 месяцев 2019 года, а также инвестиции ЕБРР в "Ощадбанк"; главой Минфина Нидерландов Вопке Хекстрой:

была достигнута договоренность о продолжении сотрудничества между министерствами финансов, о чем стороны заключили соответствующий меморандум;

была достигнута договоренность о продолжении сотрудничества между министерствами финансов, о чем стороны заключили соответствующий меморандум; еврокомиссаром Европейской комиссии Валдисом Домбровскисом:

стороны договорились о плане действий относительно второго транша макрофинансовой помощи, где уже выполнены все условия, кроме одного. В этом вопросе еще остается шанс получить деньги в этом году. Визит Маркаровой в Вашингтон: смотрите фото