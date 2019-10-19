Маркарова отчиталась о встречах с инвесторами и международными партнерами в США
Украинская делегация завершила свой трехдневный визит в Соединенные Штаты Америки. В Вашингтоне украинские чиновники встречались с инвесторами, представителями Международного валютного фонда и других международных организаций.
На своей странице в фейсбуке Министр финансов Оксана Маркарова рассказала о деталях поездки, результатах встреч и договоренностях, которых удалось достичь.
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Во время визита украинской делегации в США состоялись встречи с:
- председателем Парижского клуба кредиторов Одиль Рено-Бассо:
обсуждался вопрос углубления отношений между украинским Минфином и Казначейством Франции, а также взаимное привлечение инвестиций;
- главой ЕБРР Сумой Чакрабарти:
обсудили рекорд в 1 миллиард евро проектов за первые 10 месяцев 2019 года, а также инвестиции ЕБРР в "Ощадбанк";
- главой Минфина Нидерландов Вопке Хекстрой:
была достигнута договоренность о продолжении сотрудничества между министерствами финансов, о чем стороны заключили соответствующий меморандум;
- еврокомиссаром Европейской комиссии Валдисом Домбровскисом:
стороны договорились о плане действий относительно второго транша макрофинансовой помощи, где уже выполнены все условия, кроме одного. В этом вопросе еще остается шанс получить деньги в этом году.
Визит Маркаровой в Вашингтон: смотрите фото
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