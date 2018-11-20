Маркевич летом мог возглавить бывшую команду

Экс-тренера "Металлиста" и "Днепра" Мирона Маркевича могли пригласить работать во львовские "Карпаты".

Читайте также: Маркевич назвал команду, которую готов возглавить

Об этом рассказал ведущий телепрограммы "Профутбол". По его словам, потенциальный владелец "Карпат" видел Маркевича в роли главного тренера "львов".

"Мирон Маркевич мечтает работать в "Карпатах". Были некоторые движения в направлении, чтобы Маркевич работал в клубе, они были еще летом. Были некоторые договоренности. Вы читали в СМИ, что "Карпаты" могли перейти к другому владельцу. Именно этот другой владелец видел главным тренером Маркевича. Как оно будет – будут ли идти переговоры или нет, на самом деле интересно. Захочет ли сам Маркевич работать – это вопрос. Этот потенциальный инвестор говорил, что видит Маркевича главным тренером, это было кулуарно объявлено", – сказал Цыганик.

Напомним, что в 1990-х годах Маркевич возглавлял "Карпаты", с которыми вышел в финал Кубка Украины 1993 и получил бронзовые медали чемпионата Украины 1997/98.