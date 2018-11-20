19:33
20 нояб 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ ИНТЕРПОЛ ОППОЗИЦИОННЫЙ БЛОК ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Путин и бабка. Борьба Хабиба против ночных клубов
      Вєсті Кремля
      20:28, 19 ноября
      Вести. UA. Скрытый пиар Яценюка-хвастуна. Недвижимый Янукович
      Вєсті.UA
      20:13, 19 ноября
      Как врач превратил Львовскую областную больницу в прибыльный семейный бизнес: одиозные схемы
      ЦРУ
      09:00, 16 ноября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Уравниловка
      Згадати все
      22:29, 16 ноября
      Телеканал новостей 24 Новости Спорт
      АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ ИНТЕРПОЛ ОППОЗИЦИОННЫЙ БЛОК ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ

      Маркевич летом мог возглавить бывшую команду

      32 Читати новину українською
      Маркевича могли пригласить работать в "Карпаты"
      Маркевича могли пригласить работать в "Карпаты" / Металлист 1925

      Экс-тренера "Металлиста" и "Днепра" Мирона Маркевича могли пригласить работать во львовские "Карпаты".

      Читайте также: Маркевич назвал команду, которую готов возглавить

      Об этом рассказал ведущий телепрограммы "Профутбол". По его словам, потенциальный владелец "Карпат" видел Маркевича в роли главного тренера "львов".

       

      "Мирон Маркевич мечтает работать в "Карпатах". Были некоторые движения в направлении, чтобы Маркевич работал в клубе, они были еще летом. Были некоторые договоренности. Вы читали в СМИ, что "Карпаты" могли перейти к другому владельцу. Именно этот другой владелец видел главным тренером Маркевича. Как оно будет – будут ли идти переговоры или нет, на самом деле интересно. Захочет ли сам Маркевич работать – это вопрос. Этот потенциальный инвестор говорил, что видит Маркевича главным тренером, это было кулуарно объявлено", – сказал Цыганик.

      Напомним, что в 1990-х годах Маркевич возглавлял "Карпаты", с которыми вышел в финал Кубка Украины 1993 и получил бронзовые медали чемпионата Украины 1997/98.

       

      Теги: Спорт ФК Карпаты Футбол
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Раскол "Оппоблока": о причинах, последствиях и условии Ахметова Путину
      сегодня , 19:02 Раскол "Оппоблока": о причинах, последствиях и условии Ахметова Путину
      Інна Жолобович 263
      Новая придумка Москвы – "столб позора" для православных
      сегодня , 19:01 Новая придумка Москвы – "столб позора" для православных
      Злой Одессит 383
      Космоснаш: КБ "Южное" продолжает выполнять заказы из России
      сегодня , 16:12 Космоснаш: КБ "Южное" продолжает выполнять заказы из России
      331
      "Евробляхеры" перекрыли дороги: полный перечень трасс
      сегодня , 15:43 "Евробляхеры" перекрыли дороги: полный перечень трасс
      Євгенія Мазур 3086
      Кради і красиво живи: депутати ніколи не скасують свою недоторканість
      сегодня , 15:07 Кради і красиво живи: депутати ніколи не скасують свою недоторканість
      Артем Овдієнко 758
      Паралимпиада-2018: медальный зачет
       18 марта , 09:05
      Видео боя Ломаченко – Линарес
       13 мая , 06:50
      Усэйн Болт готовится к своему первому европейскому старту
       22 мая 2012 , 18:50
      Виктория Азаренко пропустит очередной теннисный турнир
       28 марта 2013 , 14:24
      У Харта шансы оказаться в "Барселоне"
       1 ноября 2013 , 21:29
      Роналду уже восстановился после травмы и работает с мячом
       1 августа 2014 , 12:58
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук