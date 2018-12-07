Маркевич рассказал, какие матчи станут решающими в отборе к Евро-2020

Председатель Комитета национальных сборных команд ФФУ Мирон Маркевич считает, что судьба первого и второго места в отборочной группе Украины к Евро-2020 может решиться в матчах с Литвой и Люксембургом.

Маркевич считает, что самоуверенность может сыграть злую шутку с командами, которых называют фаворитами.

Читайте также: Стал известен календарь матчей сборной Украины в отборе к Евро-2020

Вполне возможно, что первые два места займут именно те команды, которые потеряют меньше очков в матчах с соперниками ниже классом. Самоуверенность может сыграть злую шутку. Настраиваться на эти сборные нужно, как на Португалию и Сербию,

– заявил Маркевич в комментарии сайту ФФУ.

Также экс-тренер сборной Украины сказал, что команда Андрея Шевченко может играть на равных с Португалией и Сербией.

Напомним, что 22 марта 2019 года сборная Украины проведет первый официальный матч отбора на Чемпионат Европы 2020 – на выезде против сборной Португалии.