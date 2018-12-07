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      Маркевич рассказал, какие матчи станут решающими в отборе к Евро-2020

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      Мирон Маркевич
      Мирон Маркевич / СПОРТ-ЭКСПРЕСС

      Председатель Комитета национальных сборных команд ФФУ Мирон Маркевич считает, что судьба первого и второго места в отборочной группе Украины к Евро-2020 может решиться в матчах с Литвой и Люксембургом.

      Маркевич считает, что самоуверенность может сыграть злую шутку с командами, которых называют фаворитами.

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      Вполне возможно, что первые два места займут именно те команды, которые потеряют меньше очков в матчах с соперниками ниже классом. Самоуверенность может сыграть злую шутку. Настраиваться на эти сборные нужно, как на Португалию и Сербию,
      – заявил Маркевич в комментарии сайту ФФУ.

      Также экс-тренер сборной Украины сказал, что команда Андрея Шевченко может играть на равных с Португалией и Сербией.

      Напомним, что 22 марта 2019 года сборная Украины проведет первый официальный матч отбора на Чемпионат Европы 2020 – на выезде против сборной Португалии.

      Теги: Сборная Украины по футболу Футбол Спорт Евро-2020
      Источник: 24 Канал
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