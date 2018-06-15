Марокко – Иран: видео гола и моментов матча Чемпионата мира
Сборные Марокко и Ирана сыграли на Чемпионате мира по футболу во второй игровой день. Единственный гол был забит в добавленное арбитром время. И это был автогол игрока сборной Марокко.
На 90+4 минуте Боусуффа зрвав мяч в собственные ворота после подачи со штрафного. Это был единственный гол за весь матч.
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Автогол в ворота сборной Марокко на Чемпионате мира
Сама игра отметилась большим количеством грубых моментов. Однако судья не давал предупреждения за такие нарушения.
Грубые моменты в игре и Ирана Марокко
Хотя и опасных ударов по воротам хватало.
Источник: 24 Канал
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