Марокко – Иран: видео гола и моментов матча Чемпионата мира

Сборные Марокко и Ирана сыграли на Чемпионате мира по футболу во второй игровой день. Единственный гол был забит в добавленное арбитром время. И это был автогол игрока сборной Марокко.

На 90+4 минуте Боусуффа зрвав мяч в собственные ворота после подачи со штрафного. Это был единственный гол за весь матч.

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Автогол в ворота сборной Марокко на Чемпионате мира

Сама игра отметилась большим количеством грубых моментов. Однако судья не давал предупреждения за такие нарушения.

Грубые моменты в игре и Ирана Марокко

Хотя и опасных ударов по воротам хватало.