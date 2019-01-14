Маррей проиграл на Australian Open и сделал эмоциональное заявление относительно своей карьеры

Известный британский теннисист Энди Маррей проиграл первый матч на Australian Open и покинул турнир. Маррей, анонсировавший завершение карьеры, сделал эмоциональное заявление после матча.

Обидчиком британца стал испанец Роберто Баутиста-Агут. Он нанес поражение Маррею по итогам 5 сетов 6:4, 6:4, 6:7, 6:7, 6:2.

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Маррей неудачно начал поединок и проиграл два стартовых сета. Однако британцу удалось вернуться в игру. Энди выиграл два следующих сета с одинаковым счетом 7: 6.

Thank you, Andy.



One of the best fighters tennis has ever seen.



Thank you for everything. pic.twitter.com/iedYwiUpnS — #AusOpen (@AustralianOpen) 14 января 2019 г.

Судьба противостояния решалась в 5 сете, где Энди дважды отдал свою подачу и проиграл матч.

После матча Маррей заявил, что если это был его последний матч, то это удивительный путь до конца.

"If this was my last match, it was an amazing way to end."



- Andy Murray #AusOpen pic.twitter.com/84qZiqau1C — #AusOpen (@AustralianOpen) 14 января 2019 г.

Напомним, что украинская теннисистка Леся Цуренко вышла во второй раунд соревнований на первом в этом году турнире серии Grand Slam Australian Open.