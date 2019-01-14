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      Маррей проиграл на Australian Open и сделал эмоциональное заявление относительно своей карьеры

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      Маррей проиграл первый матч на Australian Open
      Маррей проиграл первый матч на Australian Open / twitter.com/australianopen

      Известный британский теннисист Энди Маррей проиграл первый матч на Australian Open и покинул турнир. Маррей, анонсировавший завершение карьеры, сделал эмоциональное заявление после матча.

      Обидчиком британца стал испанец Роберто Баутиста-Агут. Он нанес поражение Маррею по итогам 5 сетов 6:4, 6:4, 6:7, 6:7, 6:2.

      Читайте также: Свитолина рассказала о позорном случае с Марреем, который решил завершить карьеру

      Маррей неудачно начал поединок и проиграл два стартовых сета. Однако британцу удалось вернуться в игру. Энди выиграл два следующих сета с одинаковым счетом 7: 6.

       

       

      Судьба противостояния решалась в 5 сете, где Энди дважды отдал свою подачу и проиграл матч.

      После матча Маррей заявил, что если это был его последний матч, то это удивительный путь до конца.

       

       

      Напомним, что украинская теннисистка Леся Цуренко вышла во второй раунд соревнований на первом в этом году турнире серии Grand Slam Australian Open.

       

      Теги: Спорт Australian Open Теннис
      Источник: 24 Канал
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