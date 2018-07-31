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Марс приблизится к Земле: NASA устроило онлайн-трансляцию

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Марс приблизится к Земле
Марс приблизится к Земле / planetside.co.uk

31 июля Марс приблизится к Земле на расстояние 57,8 миллионов километров – это называется большим противостоянием планет.

Об этом говорится на официальном сайте NASA.

Поэтому, Марс будет казаться суперярким, поэтому его можно будет увидеть в ночном небе.

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Земля и Марс имеют эллиптические орбиты и немного наклонены друг к другу, поэтому сближения, происходящие между планетами, неодинаковы.

Минимальное расстояние от Земли до Марса составляет примерно 55,75 миллиона километров – это происходит крайне редко. Последний раз планеты сближались на такое расстояние почти 60000 лет назад, а в следующий раз такое расстояние между планетами будет в 2287 году.

Марс приблизится к Земле: онлайн-трансляция

С 27 по 30 июля точка на орбите Марса приблизится к Земле и будет ближайшей к Земле 31 июля. Такая ситуация называется большим противостоянием планет.

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Теги: Техно NASA Марс Космос
Источник: 24 Канал
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