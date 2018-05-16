"Атлетико" победил "Марсель" в финале Лиги Европы

Испанский "Атлетико" победил французский "Марсель" в финале Лиги Европы и завоевал трофей.

В финале, который проходил во французском Лионе, сошлись испанский "Атлетико" и французский "Марсель".

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Еще в первом тайме за "Атлетико" забил Антуан Гризманн, который воспользовался ошибкой защиты соперников. Второй гол он забил в начале второго тайма.

До этого в дебюте матча Валери Жермен не сумел забить гол в выходе один-на-один с Яном Облаком. Также в первом тайме "Марсель" понес существенную потерю – травму получил Димитри Пайет.

Восстановить интригу в матче мог Костас Митроглу. Однако после его удара головой по мячу за испанцев сыграла стойка ворот.

Третий гол и разгром в матче установил Габи, который закончил атаку своей команды.

Марсель - Атлетико 0:3

Голы: Гризманн, 21, 49, Габи, 89