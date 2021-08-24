Марш защитников и патриотов в Одессе: впечатляющие фото и видео

Одесса отмечает 30-ю годовщину Независимости Украины. Утром по улицам города стартовал Марш защитников и патриотов. А на Черном море запланировали масштабный морской парад.

Шествие стартовало в 9: 00 24 августа на улице Дерибасовской. Участники развернули гигантский сине-желтый флаг. Его длина – около сотни метров.

Тем временем Зеленский произнес речь ко Дню Независимости

Люди взяли с собой портреты украинских защитников

Люди взяли с собой знамена, портреты украинских героев-защитников, а также плакаты с патриотическими лозунгами. Участники прошли по улицам Ришельевской, Пантелеймоновской, Привокзальному переулку, Итальянскому бульвару, Куликовому полю, Канатной, скверу Героев Небесной сотни.

Последний пункт шествия – памятный камень, где будет мемориал воинам Одессы.

Смотрите видео с марша защитников / видео с телеграм-канала "Х**вая Одесса":

Смотрите фото из Одессы в День Независимости / Фото "Общественного":

В Одессе – морской парад

Тем временем на внешнем рейде морского порта Одесса происходит демонстрация возможностей Военно-морских сил ВСУ. На параде – боевые корабли, катера и суда.

Смотрите видео морского парада из Одессы: