Шествие Достоинства ко Дню Независимости прошло в Киеве: фото, видео

В Киеве прошло Шествие Достоинства, посвященное 28-й годовщине Дня Независимости Украины. Участие в нем приняли президент Владимир Зеленский, руководство государства, военные ВСУ, волонтеры, спортсмены, выдающиеся украинцы и т.д.

Празднование Дня Независимости началось возле памятного креста на месте гибели Героев Небесной Сотни. Там украинцы почтили минутой молчания героев, которые отдали жизнь за независимость страны.

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После этого прозвучали сто ударов колокола, которые символизировали сто ударов сердца каждого из павших героев Небесной Сотни. Под их звуки Зеленский с женой Еленой спустились на Майдан Независимости.

По дороге их встретили сотни детей, одетых в белое. Они разрисовывали ладонями в желто-синие цвета щиты "Беркута" и пожарную машину с брандспойтом, которую использовали правоохранители во время трагических событий на Майдане в 2014 году.

Дети приняли участие в Шествии Достоинства / Фото журналиста 24 канала Ростислава Лабенского

Празднование Дня Независимости Украины: видео

После этого над столицей в оригинальном исполнении прозвучал гимн Украины. Его исполнили представительница Украины на детском "Евровидении" Дарья Красновецкая в сопровождении национального оркестра Украины, композитор Мирослав Скорик и артистки Алина Паш и Тина Кароль.

Исполнение гимна Украины на Шествии Достоинства: видео

Сразу после исполнения гимна президент Владимир Зеленский обратился к украинцам. Он поблагодарил военных, которые защищают наш покой на Донбассе и перечислил все важные для Украины события: крещение Киевской Руси, издание "Апостола" Федоровым во Львове, выход Конституции Пилипа Орлика.

Активная борьба за независимость началась более 100 лет назад, продолжалась она и во времена СССР. Николай Руденко, Василий Стус, Петр Григоренко, Вячеслав Чорновил, Левко Лукьяненко – участники Революции на Граните. И это далеко не весь список всех тех, кто боролся за Независимость Украины. Кто-то – ценой собственной свободы, а кто-то – ценой жизни,

– подчеркнул президент.

После речи президент начал награждать украинцев, которые сделали значительный вклад в жизнь Украины.

Первую награду – звание Героя Украины посмертно – Зеленский вручил матери и жене погибшего от пули российского снайпера бойца Андрея Волоса.

Также награды получили другие военные, правоохранители, спасатели и прочие.

Награждение украинцев президентом Зеленским / Фото журналиста 24 канала Ростислава Лабенского

После этого Зеленский снова взял слово и объявил, что подписал указ об установлении 29 августа Днем памяти защитников Украины, которые погибли в борьбе за независимость Украины.

Более подробно: Зеленский в День Независимости наградил украинских военных, медиков, педагогов и спортсменов

После этого колонна, которая состояла из представителей различных родов войск ВСУ, семей погибших бойцов, ветеранов, учителей, спортсменов и матерей погибших отправилась маршем к Европейской площади.

По Майдану Независимости прошла колонна участников Шествия Достоинства: видео

Шествие Достоинства в Киеве / Фото журналиста 24 канала Ростислава Лабенского

На этом закончилась официальная часть Шествия Достоинства.

Заметим, уже во время неофициальной части в центре Киева состоится грандиозный концерт. На нем выступит солистка группы ONUKA Ната Жижченко, пять оркестров, украинские звезды мировой оперной сцены – Андрей Романенко, Евгений Орлов, Оксана Крамарева и Анжелина Швачка, 18 пианистов и народных артистов Украины.

Как празднуют День Независимости в Украине? Президент Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому парада на День Независимости не будет. Грант назвал ежегодный парад "помпезным и затратным". Благодаря экономии средств из-за отмены парада, гарант предлагает выделить 300 миллионов гривен для премии украинским военным. Премии получат солдаты срочной службы, сержанты, офицеры, военные, которые выполняют задачи в зоне проведения ООС.



Следовательно, в этом году Украина отмечает День Независимости по новому осовремененному сценарию. В Киеве 24 августа прошло Шествие Достоинства и Марш Защитников.