15:37
24 авг 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ВЕРХОВНАЯ РАДА САММИТ G7
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Захарова "метит" на кресло Кадырова. Когда умрет Путин
      Вєсті Кремля
      21:18, 23 августа
      Вести.UA: Портнов заставляет Порошенко заниматься спортом. Украинцы о независимости
      Вєсті.UA
      18:55, 23 августа
      Кто и за сколько продает государственные корабли: резонансное расследование
      ЦРУ
      09:00, 23 августа
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ВЕРХОВНАЯ РАДА САММИТ G7

      Шествие Достоинства ко Дню Независимости прошло в Киеве: фото, видео

      3267 Читати новину українською
      Марш Достоинства 24 августа 2019 – онлайн трансляция Дня Независимости
      Марш Достоинства ко Дню Независимости в Киеве / Иллюстративное фото

      В Киеве прошло Шествие Достоинства, посвященное 28-й годовщине Дня Независимости Украины. Участие в нем приняли президент Владимир Зеленский, руководство государства, военные ВСУ, волонтеры, спортсмены, выдающиеся украинцы и т.д.

      Празднование Дня Независимости началось возле памятного креста на месте гибели Героев Небесной Сотни. Там украинцы почтили минутой молчания героев, которые отдали жизнь за независимость страны.

      Важно: Шествие Достоинства вместо парада: в чем разница

      После этого прозвучали сто ударов колокола, которые символизировали сто ударов сердца каждого из павших героев Небесной Сотни. Под их звуки Зеленский с женой Еленой спустились на Майдан Независимости.

      По дороге их встретили сотни детей, одетых в белое. Они разрисовывали ладонями в желто-синие цвета щиты "Беркута" и пожарную машину с брандспойтом, которую использовали правоохранители во время трагических событий на Майдане в 2014 году.

      Дети приняли участие в Шествии Достоинства / Фото журналиста 24 канала Ростислава Лабенского

      Празднование Дня Независимости Украины: видео

       

      После этого над столицей в оригинальном исполнении прозвучал гимн Украины. Его исполнили представительница Украины на детском "Евровидении" Дарья Красновецкая в сопровождении национального оркестра Украины, композитор Мирослав Скорик и артистки Алина Паш и Тина Кароль.

      Исполнение гимна Украины на Шествии Достоинства: видео

      Сразу после исполнения гимна президент Владимир Зеленский обратился к украинцам. Он поблагодарил военных, которые защищают наш покой на Донбассе и перечислил все важные для Украины события: крещение Киевской Руси, издание "Апостола" Федоровым во Львове, выход Конституции Пилипа Орлика.

      Активная борьба за независимость началась более 100 лет назад, продолжалась она и во времена СССР. Николай Руденко, Василий Стус, Петр Григоренко, Вячеслав Чорновил, Левко Лукьяненко – участники Революции на Граните. И это далеко не весь список всех тех, кто боролся за Независимость Украины. Кто-то ценой собственной свободы, а кто-то ценой жизни,
      – подчеркнул президент.

      После речи президент начал награждать украинцев, которые сделали значительный вклад в жизнь Украины.

      Первую награду – звание Героя Украины посмертно – Зеленский вручил матери и жене погибшего от пули российского снайпера бойца Андрея Волоса.

      Также награды получили другие военные, правоохранители, спасатели и прочие.

      Награждение украинцев президентом Зеленским / Фото журналиста 24 канала Ростислава Лабенского

      После этого Зеленский снова взял слово и объявил, что подписал указ об установлении 29 августа Днем памяти защитников Украины, которые погибли в борьбе за независимость Украины.

      Более подробно: Зеленский в День Независимости наградил украинских военных, медиков, педагогов и спортсменов

      После этого колонна, которая состояла из представителей различных родов войск ВСУ, семей погибших бойцов, ветеранов, учителей, спортсменов и матерей погибших отправилась маршем к Европейской площади.

      По Майдану Независимости прошла колонна участников Шествия Достоинства: видео

       

      Шествие Достоинства в Киеве / Фото журналиста 24 канала Ростислава Лабенского

      На этом закончилась официальная часть Шествия Достоинства.

      Заметим, уже во время неофициальной части в центре Киева состоится грандиозный концерт. На нем выступит солистка группы ONUKA Ната Жижченко, пять оркестров, украинские звезды мировой оперной сцены – Андрей Романенко, Евгений Орлов, Оксана Крамарева и Анжелина Швачка, 18 пианистов и народных артистов Украины.

      Как празднуют День Независимости в Украине? Президент Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому парада на День Независимости не будет. Грант назвал ежегодный парад "помпезным и затратным". Благодаря экономии средств из-за отмены парада, гарант предлагает выделить 300 миллионов гривен для премии украинским военным. Премии получат солдаты срочной службы, сержанты, офицеры, военные, которые выполняют задачи в зоне проведения ООС.

      Следовательно, в этом году Украина отмечает День Независимости по новому осовремененному сценарию. В Киеве 24 августа прошло Шествие Достоинства и Марш Защитников.

      blog_ava
      Главные новости 23 августа: новые кандидаты в Кабмин, ДТП с участием тещи Притулы и День флага
      сегодня
      1049
      Теги: Новости Украины Новости политики День Независимости Владимир Зеленский Новости Киева Война на Донбассе Награды Вооруженные силы Украины Елена Зеленская
      Источник: 24 Канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      День Независимости в сети: украинцы публикуют яркие фото
      сегодня , 13:13 День Независимости в сети: украинцы публикуют яркие фото
      134
      Як називати жителів різних міст України: від Горішніх Плавнів до Кривого Рогу
      сегодня , 12:00 Як називати жителів різних міст України: від Горішніх Плавнів до Кривого Рогу
      Говори українською! 733
      Саммит G7 стартует в Биаррице: гости и темы обсуждений
      сегодня , 11:38 Саммит G7 стартует в Биаррице: гости и темы обсуждений
      416
      Достижения украинских спортсменов за времена Независимости: Тест
      сегодня , 10:30 Достижения украинских спортсменов за времена Независимости: Тест
      61
      Зеленский в День Независимости наградил украинских военных, медиков, педагогов и спортсменов
      сегодня , 10:30 Зеленский в День Независимости наградил украинских военных, медиков, педагогов и спортсменов
      322
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук