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      Марш достоинства в оккупированный Крым: кто примет участие в шествии и когда оно состоится

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      Рефат Чубаров / 24 канал

      О марше, которым крымские татары собираются пройти на аннексированный Россией полуостров, глава Меджлиса Рефат Чубаров сообщал ранее. Замысел состоит в том, чтобы колонна крымских татар, украинцев и представителей международных организаций прошла с материковой части Украины на ее оккупированный участок.

      Впрочем, если в начале декабря это была только идея, то сейчас видно: над ее воплощением активно работают. Уже известна дата марша и некоторые его участники. Подробностями поделился глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров в комментарии "5 канала".

      Важно! Мы идем домой, – Чубаров анонсировал "марш достоинства" в аннексированный Крым

      Россия пытается всеми своими возможностями выжать крымских татар с полуострова. Для нас это первая реальная угроза со времени депортации. Мы хотим, чтобы международные организации оглянулись на свои решения и возможности (касательно Крыма – 24 канал),
      – сказал он.

      Что известно о Марш достоинства:

      • Марш запланирован на 2 мая.
      • Место события: пункт пропуска "Чонгар".
      • В первых рядах колонны будут идти члены Меджлиса, народные депутаты и западные партнеры. В то же время, Чубаров не исключает: силовой вариант прорыва на оккупированный полуостров.
      • Цель акции: международные организации, которые все время словесно отмечают поддержке аннексированного Крыма, должны подтвердить свои слова реальными действиями.

      Аннексия Крыма: как это было

      • Россия начала захватывать полуостров 20 февраля 2014 года. В то время в Украине продолжался Евромайдан, однако Виктор Янукович еще оставался официальным президентом.
      • В конце февраля Россия начала перебрасывать на территорию Крыма своих военных в форме без опознавательных знаков – так называемых "зеленых человечков". Это было просто, ведь на полуострове базировались войска Черноморского флота России.
      • Параллельно появилась группировка из российских "казаков". Они действовали под прикрытием "самообороны Крыма".
      • Уже 16 апреля в Крыму Россия провела так называемый референдум о присоединении полуострова к РФ. Сам референдум был незаконным, а результаты сфальсифицированы. Референдум не признали ни Украина, ни цивилизованный мир. Однако именно этот "референдум" послужил для Кремля основанием для незаконного "присоединение" полуострова к России.
      • Весь цивилизованный мир отмечает, что Россия незаконно аннексировала украинский Крым. За это против оккупантов были введены жесткие экономические санкции.
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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Новости политики Аннексия Крыма Рефат Чубаров Крымские татары
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