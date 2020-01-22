Марш достоинства в оккупированный Крым: кто примет участие в шествии и когда оно состоится
О марше, которым крымские татары собираются пройти на аннексированный Россией полуостров, глава Меджлиса Рефат Чубаров сообщал ранее. Замысел состоит в том, чтобы колонна крымских татар, украинцев и представителей международных организаций прошла с материковой части Украины на ее оккупированный участок.
Впрочем, если в начале декабря это была только идея, то сейчас видно: над ее воплощением активно работают. Уже известна дата марша и некоторые его участники. Подробностями поделился глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров в комментарии "5 канала".
Важно! Мы идем домой, – Чубаров анонсировал "марш достоинства" в аннексированный Крым
Россия пытается всеми своими возможностями выжать крымских татар с полуострова. Для нас это первая реальная угроза со времени депортации. Мы хотим, чтобы международные организации оглянулись на свои решения и возможности (касательно Крыма – 24 канал),
– сказал он.
Что известно о Марш достоинства:
- Марш запланирован на 2 мая.
- Место события: пункт пропуска "Чонгар".
- В первых рядах колонны будут идти члены Меджлиса, народные депутаты и западные партнеры. В то же время, Чубаров не исключает: силовой вариант прорыва на оккупированный полуостров.
- Цель акции: международные организации, которые все время словесно отмечают поддержке аннексированного Крыма, должны подтвердить свои слова реальными действиями.
Аннексия Крыма: как это было
- Россия начала захватывать полуостров 20 февраля 2014 года. В то время в Украине продолжался Евромайдан, однако Виктор Янукович еще оставался официальным президентом.
- В конце февраля Россия начала перебрасывать на территорию Крыма своих военных в форме без опознавательных знаков – так называемых "зеленых человечков". Это было просто, ведь на полуострове базировались войска Черноморского флота России.
- Параллельно появилась группировка из российских "казаков". Они действовали под прикрытием "самообороны Крыма".
- Уже 16 апреля в Крыму Россия провела так называемый референдум о присоединении полуострова к РФ. Сам референдум был незаконным, а результаты сфальсифицированы. Референдум не признали ни Украина, ни цивилизованный мир. Однако именно этот "референдум" послужил для Кремля основанием для незаконного "присоединение" полуострова к России.
- Весь цивилизованный мир отмечает, что Россия незаконно аннексировала украинский Крым. За это против оккупантов были введены жесткие экономические санкции.
Выбор редакции
-
Мама связала копию сына-подростка, потому что он начал проводить с ней меньше времени: фотосегодня , 16:23
-
Юный фристайлист принес Украине единственную награду Юношеских Олимпийских игр 2020сегодня , 15:25
-
Дело на 7,6 миллиарда гривен: олигарх Коломойский выиграл суд против НБУ и "Приватбанка"сегодня , 15:11