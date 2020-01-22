Марш достоинства в оккупированный Крым: кто примет участие в шествии и когда оно состоится

О марше, которым крымские татары собираются пройти на аннексированный Россией полуостров, глава Меджлиса Рефат Чубаров сообщал ранее. Замысел состоит в том, чтобы колонна крымских татар, украинцев и представителей международных организаций прошла с материковой части Украины на ее оккупированный участок.

Впрочем, если в начале декабря это была только идея, то сейчас видно: над ее воплощением активно работают. Уже известна дата марша и некоторые его участники. Подробностями поделился глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров в комментарии "5 канала".

Важно! Мы идем домой, – Чубаров анонсировал "марш достоинства" в аннексированный Крым

Россия пытается всеми своими возможностями выжать крымских татар с полуострова. Для нас это первая реальная угроза со времени депортации. Мы хотим, чтобы международные организации оглянулись на свои решения и возможности (касательно Крыма – 24 канал),

– сказал он.

Что известно о Марш достоинства:

Марш запланирован на 2 мая.

Место события: пункт пропуска "Чонгар".

В первых рядах колонны будут идти члены Меджлиса, народные депутаты и западные партнеры. В то же время, Чубаров не исключает: силовой вариант прорыва на оккупированный полуостров.

Цель акции: международные организации, которые все время словесно отмечают поддержке аннексированного Крыма, должны подтвердить свои слова реальными действиями.

Аннексия Крыма: как это было