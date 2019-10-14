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      Марш "Нет капитуляции!" в Киеве: трансляция онлайн

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      Акция против формулы Штайнмайера в Киеве
      Акция против формулы Штайнмайера в Киеве / 24 канал

      14 октября возобновились протестные акции относительно решения властей воплощать минские договоренности по формуле Штайнмайера. Протестующие считают такую политику капитуляции перед Россией.

      Заметим, что формула Штайнмайера предусматривает выборы на оккупированном Донбассе и законодательное присвоение этому региону особого статуса.

      Неделей ранее: "Нет капитуляции": в городах Украины прошли вече против формулы Штайнмайера – фото, видео

      Смотрите прямую трансляцию 24 канала из Киева с акции "Нет капитуляции!:

       

      1 октября во время встречи Трехсторонней группы в Минске представитель Украины Леонид Кучма передал представителю ОБСЕ Мартину Сайдику письмо, в котором государство соглашается с формулировками формулы Штайнмайера. Ранее ее согласовали советники руководителей государств нормандского формата. Впоследствии Президент Украины Владимир Зеленский в обращении к украинцам заявил, что формула Штайнмайера не означает отказ от Донбасса.

      Суть формулы Штайнмайера

      Ее в 2016 году предложил тогдашний министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер на встрече глав МИД "нормандской четверки" (Украины, Германии, Франции и России). По его словам, благодаря такому документу удастся достичь мира на Донбассе. Штайнмайер решил предложить такую формулу, поскольку тогда минские соглашения по урегулированию ситуации на Востоке Украины не выполнялись.

      В формуле, в частности, говорится, что на оккупированных территориях должны состояться выборы согласно украинскому законодательству и под наблюдением ОБСЕ. А дальше, если ОБСЕ признает такое волеизъявление свободным, Украина должна предоставить особый режим местного самоуправления территориям Донбасса, то есть начнет действовать закон об особом статусе этого региона. Взамен Киев получает контроль над границей.

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      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Новости Украины Протесты Новости Киева Формула Штайнмайера
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