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      Марш новой армии, Eminem, Вакарчук и KAZKA: что слушают кандидаты в президенты

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      Марш новой армии, Eminem, Вакарчук и KAZKA: что слушают кандидаты в президенты
      Марш новой армии, Eminem, Вакарчук и KAZKA: что слушают кандидаты в президенты / Коллаж 24 канала

      Пятеро кандидатов в президенты Украины рассказали о своих музыкальных предпочтениях. Их вкусы довольно отличаются.

      Кандидаты слушают музыку в дороге, по радио и со своими детьми, пишет "Новое время".

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      Действующий президент Петр Порошенко сказал, что его любимая песня – это марш новой армии, который впервые прозвучал на 27-й годовщине независимости в Киеве.

      Владимир Зеленский на вопрос о трех любимых композициях ответил, что это любые три песни Адель.

      Юлия Тимошенко сказала, что музыку слушает преимущественно в авто, различные украинские FM-радиостанции. Она добавила, что ей нравится современная украинская музыка. "Я с удовольствием слушаю и Святослава Вакарчука, и Кристину Соловий, и Сказку", – сказала Тимошенко.

      Анатолий Гриценко рассказал, что часто слушает музыку с детьми:

      Получается очень широкий спектр: от Queen и Eagles, ДДТ Юрия Шевчука и Андрея Макаревича — до Антител, Arctic Monkeys, Chemical Romance или Eminem,
      – добавил Гриценко.

      Олег Ляшко отметил, что не только слушает, но и сам поет. Любимыми песнями назвал "Чорнобривци", "Я пойду в далекие горы" и "Червону руту".

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      Теги: Новости Украины Новости политики Олег Ляшко Анатолий Гриценко Юлия Тимошенко - новости Музыка Петр Порошенко Выборы Президента 2019 Владимир Зеленский
      Источник: 24 Канал
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