Марш новой армии, Eminem, Вакарчук и KAZKA: что слушают кандидаты в президенты

Пятеро кандидатов в президенты Украины рассказали о своих музыкальных предпочтениях. Их вкусы довольно отличаются.

Кандидаты слушают музыку в дороге, по радио и со своими детьми, пишет "Новое время".

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Действующий президент Петр Порошенко сказал, что его любимая песня – это марш новой армии, который впервые прозвучал на 27-й годовщине независимости в Киеве.

Владимир Зеленский на вопрос о трех любимых композициях ответил, что это любые три песни Адель.

Юлия Тимошенко сказала, что музыку слушает преимущественно в авто, различные украинские FM-радиостанции. Она добавила, что ей нравится современная украинская музыка. "Я с удовольствием слушаю и Святослава Вакарчука, и Кристину Соловий, и Сказку", – сказала Тимошенко.

Анатолий Гриценко рассказал, что часто слушает музыку с детьми:

Получается очень широкий спектр: от Queen и Eagles, ДДТ Юрия Шевчука и Андрея Макаревича — до Антител, Arctic Monkeys, Chemical Romance или Eminem,

– добавил Гриценко.

Олег Ляшко отметил, что не только слушает, но и сам поет. Любимыми песнями назвал "Чорнобривци", "Я пойду в далекие горы" и "Червону руту".