Марш равенства в Харькове: радикалы напали на участников и подрались с полицией – видео 18+

Участники ультраправой организации "Фрайкор" после завершения Марша равенства, который состоялся в Харькове 15 сентября, начали ловить и избивать его участников. Радикалы также подрались с правоохранителями.

Двух пострадавших, которых избили праворадикалы, забрала скорая, сообщает "Общественное".

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Правоохранители начали задерживать радикалов на пересечении улицы Рымарской и переулка Некрасова. Задержанных посадили в машины и повезли в Шевченковский участок, всего-15 человек.



Правоохранители на марше равенства в Харькове/ Источник: kh.depo.ua

Радикалы попытались заблокировать автомобили полиции, после этого возникла потасовка. Один из них распылил газ в лицо правоохранителю. Они планируют идти в участок, чтобы "спасать своих".

Столкновения с полицией:

В Харкові виникли сутички противників #ХарківПрайд'у з правоохоронцями після закінчення заходу pic.twitter.com/iPXML62T5f — StudMedia (@StudMedia) September 15, 2019

В то же время Depo.Харьков информирует что несколько столкновений произошли на улице Гиршмана и Мироносицкой.

Молодые люди в балаклавах использовали петарды, а также бросали камни в сторону полицейских. Произошло несколько физических столкновений,

– пишет издание.

В сети опубликовано видео нападения молодых людей на участника Марша равенства в центре Харькова.

На нем видно, как много парней шли, вероятно, за участником Марша равенства. Радикалы начали бить парня, а когда тот попытался убежать, продолжили еще агрессивнее.

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У Харкові після #ХарківПрайд відбуваються поодинокі напади на учасників маршу pic.twitter.com/kRpwC5InoB — StudMedia (@StudMedia) September 15, 2019

По фактам нарушений публичного порядка в центре Харькова после Марша равенства полиция открыла два уголовных производства и оформила админпротокол, в результате столкновений пострадали двое полицейских.