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      Марш равенства в Харькове: радикалы напали на участников и подрались с полицией – видео 18+

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      Радикалы напали на участников Марша равенства и подрались с полицией
      Радикалы напали на участников Марша равенства и подрались с полицией / Скриншот из видео

      Участники ультраправой организации "Фрайкор" после завершения Марша равенства, который состоялся в Харькове 15 сентября, начали ловить и избивать его участников. Радикалы также подрались с правоохранителями.

      Двух пострадавших, которых избили праворадикалы, забрала скорая, сообщает "Общественное".

      Что происходит: В Харькове проходит Марш равенства, участников забросали яйцами – фото

      Правоохранители начали задерживать радикалов на пересечении улицы Рымарской и переулка Некрасова. Задержанных посадили в машины и повезли в Шевченковский участок, всего-15 человек.


      Правоохранители на марше равенства в Харькове/ Источник: kh.depo.ua

      Радикалы попытались заблокировать автомобили полиции, после этого возникла потасовка. Один из них распылил газ в лицо правоохранителю. Они планируют идти в участок, чтобы "спасать своих".

      Столкновения с полицией:

      В то же время Depo.Харьков информирует что несколько столкновений произошли на улице Гиршмана и Мироносицкой.

      Молодые люди в балаклавах использовали петарды, а также бросали камни в сторону полицейских. Произошло несколько физических столкновений,
      – пишет издание.

      В сети опубликовано видео нападения молодых людей на участника Марша равенства в центре Харькова.

      На нем видно, как много парней шли, вероятно, за участником Марша равенства. Радикалы начали бить парня, а когда тот попытался убежать, продолжили еще агрессивнее.

      Узнайте, почему гомосексуальность – естественно, а гомофобия – нет

      Смотрите видео нападения: видео 18+

      По фактам нарушений публичного порядка в центре Харькова после Марша равенства полиция открыла два уголовных производства и оформила админпротокол, в результате столкновений пострадали двое полицейских.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины ЛГБТ столкновения Полиция Новости Харькова Новости политики
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