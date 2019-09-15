Марш равенства в Харькове: радикалы напали на участников и подрались с полицией – видео 18+
Участники ультраправой организации "Фрайкор" после завершения Марша равенства, который состоялся в Харькове 15 сентября, начали ловить и избивать его участников. Радикалы также подрались с правоохранителями.
Двух пострадавших, которых избили праворадикалы, забрала скорая, сообщает "Общественное".
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Правоохранители начали задерживать радикалов на пересечении улицы Рымарской и переулка Некрасова. Задержанных посадили в машины и повезли в Шевченковский участок, всего-15 человек.
Правоохранители на марше равенства в Харькове/ Источник: kh.depo.ua
Радикалы попытались заблокировать автомобили полиции, после этого возникла потасовка. Один из них распылил газ в лицо правоохранителю. Они планируют идти в участок, чтобы "спасать своих".
Столкновения с полицией:
В то же время Depo.Харьков информирует что несколько столкновений произошли на улице Гиршмана и Мироносицкой.
Молодые люди в балаклавах использовали петарды, а также бросали камни в сторону полицейских. Произошло несколько физических столкновений,
– пишет издание.
В сети опубликовано видео нападения молодых людей на участника Марша равенства в центре Харькова.
На нем видно, как много парней шли, вероятно, за участником Марша равенства. Радикалы начали бить парня, а когда тот попытался убежать, продолжили еще агрессивнее.
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Смотрите видео нападения: видео 18+
По фактам нарушений публичного порядка в центре Харькова после Марша равенства полиция открыла два уголовных производства и оформила админпротокол, в результате столкновений пострадали двое полицейских.