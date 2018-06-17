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Марш равенства в Киеве: праворадикалы перекрыли дорогу в столице, требуют освободить задержанных

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В Киеве праворадикалы перекрыли дорогу: требуют освободить задержанных во время "КиевПрайд-2018"
В Киеве праворадикалы перекрыли дорогу: требуют освободить задержанных во время "КиевПрайд-2018" / фото из социальных сетей

В Киеве под Шевченковским РУВД члены националистических организаций заблокировали дорогу. Требуют освободить задержанных перед Маршем равенства активистов.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил координатор C14 Сергей Мазур.

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На Герцена 9 более полусотни задержанных. Сейчас освобождаем ребят,
– написал Мазур.

Кроме этого, он добавил, что перед полицейским отделением активисты заблокировали дорогу с требованием освободить задержанных.

Добавим, что столкновения между противниками Марша равенства в Киеве и его участниками, а также полицией начались еще до начала шествия. С 6 утра 17 июня в столице неспокойно: правоохранители сообщают о более полусотни задержанных.

Напомним, 17 июня в 9:00 в Киеве начался Марш равенства, цель которого – борьба за права ЛГБТ-сообществ. Он получил второе название "КиевПрайд-2018".

Что такое КиевПрайд?Это марш равенства в поддержку ЛГБТ-сообщества. Мероприятие ежегодно проходит в Киеве с 2012 года. Целью Марша равенства является развитие ЛГБТ сообщества, усиление сотрудничества между ЛГБТ и правозащитными организациями в Украине.

Теги: ЛГБТ Полиция Новости Киева
Источник: 24 канал
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