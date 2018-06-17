Марш равенства в Киеве: праворадикалы перекрыли дорогу в столице, требуют освободить задержанных
В Киеве под Шевченковским РУВД члены националистических организаций заблокировали дорогу. Требуют освободить задержанных перед Маршем равенства активистов.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил координатор C14 Сергей Мазур.
Читайте также: Мобилизация консерваторов, полиция окружила центр: чем живет Киев за считанные часы до "КиевПрайд"
На Герцена 9 более полусотни задержанных. Сейчас освобождаем ребят,
– написал Мазур.
Кроме этого, он добавил, что перед полицейским отделением активисты заблокировали дорогу с требованием освободить задержанных.
Добавим, что столкновения между противниками Марша равенства в Киеве и его участниками, а также полицией начались еще до начала шествия. С 6 утра 17 июня в столице неспокойно: правоохранители сообщают о более полусотни задержанных.
Напомним, 17 июня в 9:00 в Киеве начался Марш равенства, цель которого – борьба за права ЛГБТ-сообществ. Он получил второе название "КиевПрайд-2018".
Что такое КиевПрайд?Это марш равенства в поддержку ЛГБТ-сообщества. Мероприятие ежегодно проходит в Киеве с 2012 года. Целью Марша равенства является развитие ЛГБТ сообщества, усиление сотрудничества между ЛГБТ и правозащитными организациями в Украине.
Выбор редакции
-
Премьер Венгрии наградит футболистов-сепаратистов из Закарпатья за победу в непризнанном ЧМсегодня, 10:40
-
Главные новости 16 июня: разговор Порошенко и Макрона, Россия против США, взрыв в Черкассахсегодня, 09:07
-
Формула "лишь бы не было войны" может повториться в раскладах Трамп – Путин, – экспертсегодня, 08:01