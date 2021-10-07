Маршрутчик мочился в стакан: сняли курьез с водителем харьковской маршрутки

На остановке "Барабашово" в Харькове заметили водителя общественного транспорта, который сходил в туалет прямо в своей маршрутке. Для этого он использовал пластмассовый стаканчик.

Запись этого инцидента обнародовали в сети 7 октября. Его сняла женщина, которая находилась в авто, которое стояло рядом.

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Просто вылил на дорогу

На записи видно, что мужчина подошел к пассажирской двери маршрутки и остановился там. Скорее всего, он не знал, что его снимают, поэтому начал мочиться в стаканчик.

После этого вероятный нарушитель общественного порядка просто вылил жидкость на дорогу. Какова была дальнейшая судьба этого стаканчика – пока неизвестно.

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Другие курьезы в Харькове

28 июля сообщили, что водитель Харьковского трамвая остановил движение, чтобы выйти на перекур. Он стоял на остановке и общался с товарищем. Все это время в салоне транспорта были пассажиры, покорно ожидавшие продолжения маршрута.

А уже 2 сентября "отметился" водитель харьковского троллейбуса. Очевидцы обнародовали видео, на котором он демонстрировал свое умение выполнять сразу несколько функций. Он разговаривал по телефону, курил сигарету, но при этом ловко справлялся с вождением.