При этом маршрутчик ругался на правоохранителя и говорил, что для него "карантина нет". Это произошло примерно в 8 часов утра 13 октября.

Ранее В Харькове водитель остановил трамвай, чтобы покурить с другом

Спор водителя, пассажиров и полицейского: смотрите видео телеграма "Труха"

Об инциденте сообщила в сети одна из пассажирок. Также она обнародовала видео разговора с полицейским.

Автобус пытались остановить, чтобы высадить стоящих пассажиров. Этого требуют новые карантинные ограничения, которые ввели в Харькове. Во время поездки правоохранителя просили не отрывать водителя от дороги, поскольку он везет целый автобус пассажиров.

Сам водитель кричал, что полицейские "с мигалкой ездят туда-сюда", но это не значит, что он должен останавливаться. Также мужчина отмечал, что имеет график, который не может нарушать. После этого он подытожил все криком "за***ли б**ть".



Автомобиль полиции, который ехал за маршруткой / Фото телеграма "Труха"

Другой инцидент с харьковским маршрутчиком

7 октября в Харькове заметили водителя общественного транспорта, который решил сходить в туалет прямо на входе в свою маршрутку. Он испражнялся в пластмассовый стаканчик.

Затем он вылил эту жидкость на тротуар остановки "Барабашово". Видео инцидента сняла женщина, которая сидела в авто неподалеку.