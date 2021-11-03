Маршрутка влетела в отбойник в Днепре, есть пострадавшие: видео момента ДТП

Маршрутка №27 врезалась в отбойник на Амурском мосту. В результате ДТП пострадал водитель и пассажир. Движение на дороге парализовало, люди идут пешком.

Инцидент произошел около 3 ноября 09:15. По состоянию на 10:00 движение еще было парализовано, маршрутку с дороги не забрали.

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Детали ДТП

Маршрутка №27 двигалась в направлении правого берега. Вдруг на въезде с левого берега водитель не справился с управлением и врезался в отбойник. Вероятно, это произошло из-за скользкой дороги, поскольку в момент ДТП падал дождь.

Тогда маршрутка начала вращаться и врезалась повторно задней частью авто. По предварительной информации, пострадал водитель и пассажир.

ДТП на Амурском мосту / Фото "Информатора"

В результате ДТП сильно осложнилось движение, трамваи стоят в пробке. Пассажиры идут пешком через мост.

На месте инцидента работают сотрудники полиции и выясняют обстоятельства произошедшего.

Как маршрутка влетела в отбойник: видео Vgorode (Внимание! 18 + присутствует ненормативная лексика)

По данным Vgorode, маршрутку с дороги пока не убрали, поэтому движение в сторону правого берега заблокировано. Автомобилисты с трудом объезжают место ДТП трамвайными путями. Трамваи в свою очередь пока остановились.

Из-за аварии образовалась очень большая пробка. Машины стоят и на мосту, и на улице Каруны, и на проспекте Мануйловском.

Пробки на Амурском мосту: видео