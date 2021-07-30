Маршрутка протаранила трамвай в Одессе: водитель потерял сознание

30 июля 2021 , 10:42
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Источник:

телеграм "Одесса info"

В Одессе маршрутка во время движения врезалась в трамвай. В сети сообщили, что это произошло, когда один из водителей потерял сознание.

Аварию общественного транспорта зафиксировали на перекрестке улиц Пантелеймоновская и Преображенская. Об этом сообщили очевидцы утром 30 июля.

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Кто именно потерял сознание

  • О пострадавших в инциденте пока не сообщали.
  • Сначала водителю автобуса стало плохо, а потом он потерял сознание.
  • Однако пишут, что скорость транспорта при столкновении была небольшой
  • После инцидента в этом месте остановилось движение электротранспорта.
Обратите внимание! В селе Рокосово на Закарпатье 23 июля грузовик столкнулся с поездом. Впоследствии сообщили, что всех пассажиров, находившихся в салоне, доставили в конечные пункты назначения другим транспортом.
Автор: Олександр Марчак