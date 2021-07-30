Маршрутка протаранила трамвай в Одессе: водитель потерял сознание
30 июля 2021 , 10:42Читати новину українською
Источник:телеграм "Одесса info"
В Одессе маршрутка во время движения врезалась в трамвай. В сети сообщили, что это произошло, когда один из водителей потерял сознание.
Аварию общественного транспорта зафиксировали на перекрестке улиц Пантелеймоновская и Преображенская. Об этом сообщили очевидцы утром 30 июля.
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Кто именно потерял сознание
- О пострадавших в инциденте пока не сообщали.
- Сначала водителю автобуса стало плохо, а потом он потерял сознание.
- Однако пишут, что скорость транспорта при столкновении была небольшой
- После инцидента в этом месте остановилось движение электротранспорта.