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      Маршрутка и грузовик столкнулись в Днепре: 11 человек в больнице – фото

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      Маршрутка и грузовик столкнулись в Днепре: 11 человек в больнице
      Маршрутка и грузовик столкнулись в Днепре: 11 человек в больнице / Фото с сайта полиции

      В Днепре на перекрестке двух улиц маршрутка столкнулась с грузовиком. В результате столкновения пострадали 11 человек. Самое тяжелое состояние у одной из пострадавших – подозревают, что у нее травмирован позвоночник.

      Обстоятельства аварии устанавливают правоохранители.

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      Пока известно, что 11 человек в результате аварии получили травмы различной степени тяжести и госпитализированы в больницы. У одной из пострадавших есть подозрение на травму позвоночника, у других пассажиров менее тяжелые травмы.

      По словам очевидцев, грузовик проехал на красный сигнал светофора. Во время столкновения в маршрутке оторвался один из поручней, а часть сидений сильно наклонилась вперед.

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      Теги: Новости Украины Новости Днепра Транспорт Аварии и ДТП
      Источник: 24 канал
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