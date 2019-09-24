Маршрутка и грузовик столкнулись в Днепре: 11 человек в больнице – фото

В Днепре на перекрестке двух улиц маршрутка столкнулась с грузовиком. В результате столкновения пострадали 11 человек. Самое тяжелое состояние у одной из пострадавших – подозревают, что у нее травмирован позвоночник.

Обстоятельства аварии устанавливают правоохранители.

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Пока известно, что 11 человек в результате аварии получили травмы различной степени тяжести и госпитализированы в больницы. У одной из пострадавших есть подозрение на травму позвоночника, у других пассажиров менее тяжелые травмы.

По словам очевидцев, грузовик проехал на красный сигнал светофора. Во время столкновения в маршрутке оторвался один из поручней, а часть сидений сильно наклонилась вперед.

Авария с маршруткой в Днепре: фото Александра Лаура