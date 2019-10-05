Маршрутка, игнорируя светофор, сбила ребенка на переходе: видео 18+ из Киева
На проспекте Героев Сталинграда 4 октября случилась жуткая авария. Маршрутка, несмотря на красный свет и запрет двигаться, поехала прямо на людей, спокойно ступивших на зебру, чтобы перейти дорогу.
5 октября в сети появилось видео инцидента, опубликованное в фейсбуке "Киев Оперативный".
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Смотрите видео, как маршрутка переехала ребенка (18+):
Ребенок получил травмы, но, к счастью, осталася жив.
На место аварии вызвали скорую помощь и полицию (видео "Киев Оперативный"):
Как маршрутка наехала на ребенка – покадрово:
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