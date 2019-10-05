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      ДЕРЕВЯНЧЕНКО – ГОЛОВКИН АВАРИЯ САМОЛЕТА ПОД ЛЬВОВОМ СЕРГЕЙ ПАШИНСКИЙ
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      Маршрутка, игнорируя светофор, сбила ребенка на переходе: видео 18+ из Киева

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      Маршрутка в Киеве наехал на ребенка на самокате
      Маршрутка в Киеве наехал на ребенка на самокате / Иллюстративное фото (pixabay)

      На проспекте Героев Сталинграда 4 октября случилась жуткая авария. Маршрутка, несмотря на красный свет и запрет двигаться, поехала прямо на людей, спокойно ступивших на зебру, чтобы перейти дорогу.

      5 октября в сети появилось видео инцидента, опубликованное в фейсбуке "Киев Оперативный".

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      Смотрите видео, как маршрутка переехала ребенка (18+):

      Ребенок получил травмы, но, к счастью, осталася жив.

      На место аварии вызвали скорую помощь и полицию (видео "Киев Оперативный"):

      Как маршрутка наехала на ребенка – покадрово:

       

       

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      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Дети и несовершеннолетние Новости Украины Аварии и ДТП Транспорт Криминальные новости Новости Киева Постраждалі
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