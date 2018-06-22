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Маршрутка с пассажирами едва не взорвалась: в Николаеве АТОшник перевозил боевую мину

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Маршрутка с пассажирами едва не взорвалась: в Николаеве АТОшник перевозил боевую мину
Маршрутка с пассажирами едва не взорвалась: в Николаеве АТОшник перевозил боевую мину / novosti-n.org

В пятницу, 22 июня, в Николаеве на остановке общественного транспорта "Центральный рынок" сотрудники полиции задержали бывшего военнослужащего, который перевозил в полиэтиленовом пакете 82 миллиметровую минометную мину.

Об этом сообщил сайт "Новости-N".

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Стало известно, что бывший участник АТО хотел продать минометную мину. Он встретился в покупателем на улице Слободкой, вместе они сели в 75-ю маршрутку и поехали в сторону Намыва, чтобы рассмотреть товар и рассчитаться. Однако, перед этим потенциальный покупатель позвонил в полицию.

У Миколаєві військовий у маршрутці перевозив бойову міну з підривником
В Николаеве бывший АТОшник в маршрутке перевозил боевую мину с взрывателем

На остановке "Центральный рынок" на проспекте Центральном, полицейские догнали маршрутку и задержали бывшего военного АТО вместе с миной. Мина оказалась боевой и с вкрученим детонатором. Достаточно было любого неосторожного движения, чтобы маршрутку вместе с пассажирами разнесло на куски. На место происшествия были вызваны взрывотехники, которые обезвредили мину и увезли ее для ликвидации.

Затриманий колишній військовий АТО
Задержан бывший военный АТО

Позже задержанный сказал, что он служил в 72-й бригаде ВСУ в звании старшего лейтенанта. 2,5 года находился в зоне АТО на передовой.

Я хотел эту мину передать в музей, чтобы все видели, что нам присылают сюда сепаратисты,
– прокомментировал свой поступок военнослужащий.

Напомним, что недавно из-за семейной ссоры пьяного военнослужащего со своей женой правоохранителям пришлось эвакуировать жителей многоэтажки. Мужчина, который вернулся из зоны АТО, держал дома арсенал оружия и угрожал женщине гранатой.

Теги: Новости Украины АТО Оружие Новости Николаева
Источник: 24 Канал
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