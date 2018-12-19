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      Маршрутка с пассажирами сбила пешехода и столкнулась с деревом: много пострадавших

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      В Киеве маршрутка с пассажирами сбила пешехода и влетела в дерево
      В Киеве маршрутка с пассажирами сбила пешехода и влетела в дерево / "Информатор"

      Вечером 18 декабря в Киеве на улице Академика Булаховского автобус "Богдан" с пассажирами врезался в дерево. Кроме того, маршрутка еще и сбила пешехода.

      Как сообщает ресурс "Информатор", предварительно, автобус с пассажирами ехал по улице Булаховского в сторону Палладина, однако в это время по проезжей части бегал мужчина-пешеход. Когда же маршрутка приблизилась к нему, он резко выбежал под колеса, а водитель, чтобы избежать столкновения повернул налево.

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      ДТП, Київ, маршрутка, пасажири
      Перед тем, как врезаться в дерево, маршрутка сбила пешехода

      В итоге удара избежать так и не удалось, автобус сбил пешехода, а потом транспорт еще и въехал в дерево.

      ДТП, Київ, маршрутка, пасажири

      В момент столкновения в автобусе находились пассажиры

      "Водитель говорил полицейским, что ехал в гараж, но в момент аварии внутри находились пассажиры. В результате ДТП пострадал пешеход, он находился в состоянии алкогольного опьянения. Также помощь медиков понадобилась водителю и одной из пассажирок. Полицейские рассказали, что головой ударилась и маленькая девочка, однако ее родители уехали на вокзал, так как спешили на поезд, поэтому не дождались медиков", – отметили журналисты.


      В результате пострадал пешеход, а также некоторые пассажиры, в том числе маленькая девочка

      Добавим, что на месте работали правоохранители, медики и следственно-оперативная группа. Обстоятельства инцидента устанавливаются.

      Маршрутка сбила пешехода и врезалась в дерево под Киевом: смотрите видео с места ДТП

      Напомним, накануне на Житомирщине водитель автомобиля Opel, не справившись с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Toyota, в результате чего три человека погибли.

      Теги: Новости Украины Транспорт Алкоголь Аварии и ДТП Новости Киева
      Источник: 24 Канал
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