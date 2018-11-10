Маршрутка с пассажирами столкнулась с внедорожником в Киеве: есть госпитализированные

Днем 9 ноября в Киеве возле станции метро "Нивки" на пересечении улиц Саратовской и Краснодарской произошло столкновение внедорожника с маршруткой №540. В результате аварии пострадала женщина, поэтому ее срочно госпитализировали.

Об этом сообщил dtp.kiev.ua на своей странице в Facebook.

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Столкновения маршрутки с внедорожником произошло на пересечении улиц Саратовской и Краснодарской

"Джип хотел проскочить, но не получилось. ДТП с пострадавшими в Киеве на пересечении Саратовской и Краснодарского. Столкнулись маршрутка №540 и внедорожник. Пострадала женщина, она немедленно была госпитализирована. На месте работали полиция и "скорая", – говорится в заметке.



В результате ДТП пострадала женщина: она была госпитализирована

Напомним, в конце октября во Львове в заполненный автобус на большой скорости въехал легковой автомобиль. К счастью, в итоге никто из пассажиров автобуса не пострадал, зато само транспортное средство поулчило определенные повреждения. Что касается виновника ДТП, то он после инцидента скрылся.