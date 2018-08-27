Маршрутка сбила семью в Днепре: водитель не заметил прохожих, потому что устал

В воскресенье, 26 августа, в Днепре произошла авария, в которой пострадала целая семья. Водитель маршрутки сбил семью с маленькими детьми прямо на пешеходном переходе, потому что устал.

Об этом пишет "Информатор".

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По словам очевидцев, микроавтобус вместо того, чтобы ждать разрешенного сигнала светофора, начал движение, когда дорогу переходила семья с тремя детьми. Авто переехало коляску с младенцем, еще один ребенок попал под колеса. У молодого пострадавшего травмированы ножки.

Как утверждают свидетели, маршрутка ехала на запрещающий сигнал светофора, когда оставалось еще целых 15 секунд. Авто почему-то начало ехать прямо на людей, которые переходили дорогу на зеленый сигнал, и сбило семью с детской коляской. Пострадали двое детей – 6-месячная девочка и 5-летний мальчик. У младенца ссадины и ушибы, а вот у мальчика более серьезные повреждения,

– прокомментировала полицейская Любовь Вусатюк.

Детей госпитализировали.



Маршрутка сбила семью на пешеходном переходе в Днепре



"На зеленый сигнал дорогу переходили мы с женой и трое детей. Маршрутка ехала по проспекту во втором ряду и собиралась поворачивать направо, на улицу Шмидта. Переехала тележку с младенцем, еще один ребенок попал под колеса. Старшему сделают рентген, потому что у него повреждены ноги и другие травмы, это сейчас уточняется в больнице", – рассказал отец пострадавших детей Андрей.



Водитель маршрутки находится в шоковом состоянии. Говорит, не заметил прохожих из-за переутомления.



Маршрутка сбила семью на пешеходном переходе в Днепре