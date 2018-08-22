Маршрутка врезалась в полицейскую машину в Киеве

Ночью на 23 августа в Киеве на Харьковском шоссе произошло столкновение маршрутного такси и машины охраны полиции.

Об этом пишет dtp.kiev.ua на своей странице в Facebook.

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Как отмечают очевидцы, причиной аварии стало то, что водитель маршрутки не успел среагировать, когда машина охранной полиции остановилась по непонятным причинам.

В результате пострадал водитель легковушки, медики оказали ему всю необходимую помощь. О серьезности травм и последующую госпитализацию пока не сообщается.

На месте, кроме "скорой" работала еще патрульная полиция.

Также ресурс опубликовал видео с места ДТП.

Напомним, 19 августа в Сумах автомобиль полиции наехал на пешеходов, в результате чего семь человек пострадали и со сложными травмами находятся сейчас в больнице.