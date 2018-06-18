Марсоход сделал селфи во время мощной бури на Красной планете

На Марсе уже вторую неделю продолжается мощная пороховая буря. Шторм был настолько силен, что поставил под угрозу работу марсохода Opportunity. Облака пыли закрывали Солнце, поэтому солнечные батареи, на которых работает марсоход, сильно разрядились.

Тем временем другой марсоход Curiosity, 17 июня послал селфи, которое он сделал на фоне бури из пороха. Фотографию обнародовал ученый Шон Доран.

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Интересно, что селфи робот делает "без рук". Ранее в NASA уже показывали, как марсоход делает подобные фото.

Как сообщили в агентстве, на прошлой неделе буря была размером с США. Но марсоход Curiosity создан для того, чтобы выдерживать такие масштабные бури. Он имеет радиоизотопный термоэлектрический генератор, который позволяет ему поддерживать энергию.

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