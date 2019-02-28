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      Новые пенсии, субсидии, строительные нормы: что изменится в марте 2019

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      Что изменится в марте 2019 - новые пенсии, субсидии, строительные нормы
      Что изменится в жизни украинцев в марте / 24 канал

      Весна больше всего хороших новостей несет пенсионерам и получателям субсидий. С марта государственная помощь на оплату коммунальных услуг поступит потребителям в наличной форме. Пенсионеры получат повышенную за счет индексации выплату, а некоторые – даже дополнительные пенсионные деньги.

      А еще – уже сможем ездить в Грузию без загранпаспорта. Кроме того, с 28 февраля вступили в силу новые государственные строительные нормы, "Новая почта" отныне будет работать без выходных, а в Facebook обещают изменения для предвыборной рекламы.

      Повышение пенсий

      В марте пенсионерам пересчитают размер выплаты, учитывая инфляцию. По оценкам экспертов – это индексация, которая не проводилась последние 5 лет.

      В среднем пенсии вырастут на 17-18%.

      Подробнее – читайте в статье 24 канала: Пенсия вырастет с 1 марта: на сколько, кому и как

      Но индексация – не единственный "бонус" для пенсионеров. Получателям минимальной пенсии в правительстве также пообещали выплатить компенсацию – 2410 гривен. Ее начислят двумя одинаковыми траншами: 1205 гривен в марте и 1205 гривен в апреле.

      Рассчитывать на эти деньги смогут пенсионеры, которые из-за низкой зарплаты не получат индексацию, но при этом имеют внушительный страховой стаж:

      – более 35 лет мужчины и 30 лет женщины, которые вышли на пенсию после 2011 года;
      – 25 лет у мужчин и 20 лет у женщин, которые вышли на пенсию до 2011 года.

      Монетизация субсидий

      Деньги на оплату "коммуналки" потребителям, имеющим право на государственную помощь, отныне будут давать наличными. Начнется процесс 4 марта. Первыми живые деньги на субсидии получат те, кто оформил помощь в 2019 году. В среднем сумма составит 1500 гривен. Субсидианты-пенсионеры получат деньги либо на свои пенсионные карточки, либо наличные им принесет "Укрпочта". Другим категориям откроют специальные счета в "Ощадбанке".

      Монетизація субсидій у березні 2019
      Наличные на субсидии государство начнет давать в марте

      В правительстве подчеркивают, что перечисленные деньги будут целевые – в первую очередь нужно платить ими за коммунальные услуги. А уже сэкономленное в конце отопительного сезона – потребитель сможет получить на свой счет и использовать на свое усмотрение.

      Подробнее читайте здесь: Монетизация субсидий и льгот запущена: как она будет действовать

      Новые ДБН

      С марта в Украине начнут по-новому строить и оборудовать в помещениях освещение, канализацию и водоснабжение. Соответствующие государственные строительные нормы вступят в законную силу с 28 февраля.

      Среди нововведений: для освещения позволят использовать светодиоды, для безопасного водоснабжения – установят приборы измерения давления холодной и горячей воды для их автоматического мониторинга. Надежность канализирования также обеспечат установкой специальных приборов для контроля засорения труб.

      Читайте больше: Новые государственные строительные нормы: ТОП-7 изменений, которые коснутся украинцев

      В Грузию без загранпаспорта

      С 1 марта 2019 года украинцы смогут путешествовать в Грузию, имея только внутренний паспорт в форме ID-карты. Тогда как раз вступит в силу украинско-грузинское межправительственное соглашение о взаимной отмене визовых требований. В соответствии с ним граждане Украины и Грузии смогут находиться на территории государства другой стороны без виз в течение 90 дней ежегодно.

      "Новая почта" тоже обновилась

      С марта эта служба доставки переходит на семидневную рабочую неделю, и будет принимать и доставлять посылки украинцев без выходных. В воскресенье ее отделения будут работать с 11:00 до 16:00.

      А еще "Новая почта" тестирует беспилотники для доставки почты. Говорят, что тестирование уже на финальной стадии. Первыми услугу по беспилотной доставке предложат жителям городов-миллионников.

      Читайте также: "Новая почта" показала дрон, которым будет доставлять товары: фото

      "Предвыборные" алгоритмы Facebook

      В этой соцсети тоже готовятся к украинским выборам. С конца февраля здесь начали ограничивать зарубежную предвыборную рекламу в отношении Украины, чтобы минимизировать внешнее влияние. А с середины марта Facebook установит в Украине новые правила размещения политической рекламы: будет требовать от лиц, которые ее размещают, четкую идентификацию и предъявление документов, подтверждающих личность. Но вместе с этим – расширят возможности по изучению размещенной рекламы. Кто ее посмотрел и какие она вызвала эмоции – можно будет найти в свободном доступе в специальном разделе facebook.com/adlibrary.

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      Автор: Янина Ткачук
      Теги: Деньги Новости политики Новости Украины Статьи Публикации Пенсия Субсидии
      Источник: 24 канал
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