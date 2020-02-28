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      Что изменится в марте: в Россию по загранпаспорту, вырастет пенсия и подорожает телефон

      - Читати новину українською

      1 марта 2020 года в Украине состоится ежегодная индексация пенсий, поэтому выплаты вырастут, хотя и не у всех. Укртелеком поднимет тарифы на стационарный телефон, а в Россию можно будет поехать только с загранпаспортом. Какие еще изменения ждут украинцев в марте – читайте в материале 24 канала.

      С 1 марта пенсии вырастут: но не все

      Узнайте: Какие пенсии получают разные категории украинцев: инфографика

      1 марта 2020 года начнется вторая ежегодная индексация пенсий. В марте 2019-го впервые за пять лет пересчитали пенсии и увеличили их размер. Тогда выплаты выросли на 17-18%.

      Нынешнее обновление, как и предыдущее, произойдет с учетом уровня средней зарплаты и инфляции. По данным министерства соцполитики, с 1 марта в среднем пенсии вырастут на 11%. То есть, если речь идет о средней пенсии в 3 370 гривен, доплата составит примерно 306 гривен.

      Что такое индексация? Индексация – это установленный законами механизм повышения доходов населения. Ею частично или полностью государство пытается возмещать подорожание товаров и услуг. Для определения размера индексированной пенсии используют показатель средней зарплаты, из которой уплачены страховые взносы, и который учитывается для расчета пенсии.

      В 2019 – 2020 годах показатель средней заработной платы в Украине, увеличивается на коэффициент, что соответствует 50 процентам показателя роста потребительских цен за предыдущий год и 50 процентам показателя роста средней заработной платы.

      Увеличение выплат коснется людей, которым пенсии назначены по возрасту, по инвалидности, потере кормильца или по выслуге лет.

      Однако индексация коснется не всех: не увеличат пенсии госслужащим, судьям и прокурорам, научным работникам, помощникам депутатов. Также не увеличат выплату тем, кто и так получает максимальную пенсию.


      Индексация выплат коснется не всех пенсионеров / фото: 24 канала

      Кроме того, увеличение не коснется социальных пенсий: тем, кому не хватает минимального стажа, надбавки ждать не стоит.

      Как получить перерасчет пенсии

      Он будет происходить автоматически. Что значит – никому никуда не надо обращаться относительно новых пенсионных начислений. Также для перерасчета пенсий не нужно принимать отдельные решения правительства или парламента – эта норма уже закреплена в действующем законодательстве.

      Граждане, получающие пенсию, так же получат ее и с 1 марта – но уже перечисленную, большую по размеру.

      Безработные будут получать больше

      Вырастут выплаты не только для пенсионеров, но и для безработных. С 1 марта 2020 года в Украине минимальный размер пособия по безработице увеличили с 1630 гривен до 1800 гривен. Это для людей, которым назначаются выплаты с учетом заработной платы и страхового стажа. Для категорий, по которым эти показатели не учитываются, минимальная выплата составит 650 гривен. До сих пор было 610 гривен.

       


      Как вырастет выплата безработным / Инфографика 24 канала

      К теме! Размер максимального пособия по безработице вырос 1 декабря 2019 года. Теперь он составляет 8408 гривен в месяц, ранее – 8028 гривен.

      Что известно о безработице в Украине

      Новые правила пересечения границы с Россией

      С 1 марта 2020 года жители Украины смогут попасть в Россию только по заграничному паспорту. Раньше пересекать украинско-российскую границу можно было и с внутренним украинским паспортом. А вот выехать из РФ можно будет как по внутренним паспортам, так и по свидетельству о рождении (если речь идет о детях).


      По внутреннему паспорту выехать в Россию с 1 марта уже не получится / фото 24 канала

      Такое изменение делают не ради более жесткого контроля украинцев и ограничения их миграции, а для удобства. Преимуществ такого изменения несколько: во-первых, уменьшится время пересечения границы. А во-вторых, министр МИД Вадим Пристайко привел пример потери бумажного паспорта гражданина Украины на территории России. Ведь в случае такого инцидента украинцу придется пройти "9 кругов ада". А с загранпаспортом возвращение в Украину пройдет беспроблемно.

      Еще о преимуществах: Пристайко озвучил преимущества новых правил пересечения границы с Россией

      Кроме того, это нововведение будет предостережением для должников по алиментам: теперь они не смогут сбежать в Россию, чтобы избежать ответственности.

      Домашний телефон подорожает

      Стационарный телефон тем пользователям, которые его еще не отключили, с марта будет обходиться дороже. И если изменение самого дешевого тарифа практически не существенное – семь гривен, то самый дорогой вырастет на целых 24 гривны.

      Что известно об Укртелекоме? Это крупнейший оператор фиксированной связи в Украине. Сейчас большую часть его клиентов составляют государственные органы, учебные, административные и медицинские учреждения, аварийные службы. Компанией владеет группа "СКМ" украинского олигарха Рината Ахметова.

      Как изменятся тарифы "Укртелекома"

      • тариф "Домашний Безлимитный" – 123 гривны (было 99 гривен);
      • тариф "Домашний Базовый" – 117 гривен (было 94 гривны);
      • тариф "Простой" – 73,81 гривен (было 67,10 гривен).

      К теме: Укртелеком демонтирует таксофоны и отключит проводное радио: где именно

      Подорожает и проводное радио – на 10 гривен. Вместо 35 гривен в месяц теперь оплата радиовещания будет стоить 45 гривен.


      Проводное радио тоже подорожает с 1 марта / фото: Думская

      Газ для промышленности подешевеет

      С 1 марта газ для промышленных потребителей станет дешевле. Крупные производители и коммунальные предприятия, которые оптово закупают газ, смогут сэкономить почти 15%.

      Как фактически изменятся цены:

      • минимальная цена составит 3 тысячи 981 гривну за тысячу кубометров (без учета НДС и транспортных расходов). Раньше было 4 тысячи 661 гривна;
      • в то же время максимальные цены для промышленных потребителей составят 4 тысячи 606 гривен за тысячу кубометров газа. Раньше было – 5 тысяч 208 гривен.

      А для индивидуальных потребителей газа значительных изменений цены стоит ждать летом 2020 года. По крайней мере, так пообещал министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель.

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      Автор: Вероника Климская
      Теги: Новости Украины Госпогранслужба Рынок труда Работа Укртелеком Вадим Пристайко МИД Украины Государственная миграционная служба Украина – Россия Пенсия
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