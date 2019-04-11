Кто такая Марта Борщ и какую должность может получить в команде Зеленского

Кандидат в президенты Владимир Зеленский до сих пор не сообщил украинцам, кого планирует назначать на руководящие должности в государстве. Однако, накануне эксперты рассказали, что в случае победы на выборах лидер "95 квартала" может назначить новым Генпрокурором экс-прокурора США Марту Борщ.

Идеолог предвыборной кампании артиста Руслан Стефанчук и эксперт штаба по экономическим вопросам Данил Гетманцев озвучили первые десять решений Зеленского как президента. В частности, он планирует проводить прямые переговоры с Россией, в которых примут участие международные партнеры. Однако, к дискуссии со страной-агрессором не будут допускать кума Путина Виктора Медведчука и боевиков.

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Кроме того, он внесет новые кандидатуры глав Министерства обороны, Министерства иностранных дел, Службы безопасности Украины и Генеральной прокуратуры. Неофициально в команде кандидата назвали такие имена: МИД возглавит экс-министр финансов Александр Данилюк, ГПУ – экс-прокурор США Марта Борщ или экс-глава Национального антикоррупционного управления Румынии Лаура Ковеши, СБУ – Игорь Смешко.

Впоследствии в штабе Зеленского сообщили, что информация о возможных кадровых решениях после победы на выборах "основана на домыслах и предположениях". Сейчас идет процесс отбора кандидатур для назначения на госдолжности по компетенции президента. Их фамилии объявят до второго тура выборов, который состоится 21 апреля.

Наибольший интерес у украинцев вызвало вероятное назначение Марты Борщ на должность Генпрокурора. Глава ГПУ должен оставаться свободным и независимым человеком, не покрывать хищения в государственных сферах и честно проводить расследование всех дел.

Кто такая Марта Борщ?

Марта Борщ родилась в США, сейчас ей 62 года. По образованию она юрист с многолетним опытом работы в системе прокуратуры США. Женщина работала федеральным прокурором в Калифорнии. На этой должности она принимала активное участие в расследовании и представляла США в деле о коррупции бывшего украинского премьер-министра Павла Лазаренко. За это дело в 2009 году она была награждена Министерством юстиции США.

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В 2006 году Марта ушла из государственной службы и стала адвокатом в юридической компании "Сидеман и Бэнкрофт". С 2016 года является партнером юридической фирмы "Boersch Shapiro LLP". Также юристка является членом Ассоциации адвокатов Сан Франциско и Американской ассоциации юристов.

В конце 2017 года кандидатуру Марты Борщ предлагали на должность аудитора Национального антикоррупционного бюро Украины, но она отказалась. Впоследствии в СМИ появилась информация, что она стала адвокатом депутата-беглеца Александра Онищенко. Тогда как раз НАБУ расследовало дело в отношении политика о коррупции в "Укргаздобыче".

Поэтому, назначение Владимиром Зеленским Марты Борщ на должность Генпрокурора выглядит вполне логичным. Юристка за долгие годы расследования украинской высокопоставленной коррупции хорошо знает ее в фамилиях и цифрах.

Что говорила Марта Борщ о коррупции и политике в Украине?

Во время своего визита в Украину в 2016 году, Марта Борщ встречалась с главой НАБУ Артемом Сытником и головой САП Назаром Холодницким. Тогда в интервью изданию "Новое Время" она рассказала, что общество начало осознавать проблему коррупции, а в Украине начали создавать антикоррупционные органы. Однако, требуется время, чтобы уничтожить коррупцию в системе, которая строилась еще со времен распада Советского Союза, когда определенные люди оказались у ресурсов, которые они безумно разворовывали.

"Нужно несколько десятилетий, пока у вас не появится опыт ведения уголовных дел относительно коррупции, которые примет суд. Это нереально сделать даже за год. Да, это не оптимистично, но теперь у украинского народа изменилось сознание относительно коррупции. Вы больше не толерируете чиновников, которые разворовывают государственную казну, как 12 лет назад", – сказала Борщ.

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Чтобы ускорить результат борьбы с коррупцией в Украине и привлечь к ответственности одиозных коррупционеров, юристка советовала учитывать опыт других стран. Главное – это создать независимую судебную ветвь власти, чтобы дела из НАБУ и других антикоррупционных органов оценивали независимые судьи.

"По моему личному мнению, старое поколение политиков должно отойти и уступить новому поколению, которое понимает, что государственная служба подразумевает именно службу народу, а не своим кошелькам. К сожалению, я не уверена, что существующие украинские политики видят свою задачу именно так", – добавила адвокат.