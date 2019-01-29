Марта Костюк пробилась во второй круг турнира ITF в австралийском Лонсестоне

Украинка Марта Костюк успешно стартовала на турнире ITF в Лонсестоне (Австралия) с призовым фондом 60 тысяч долларов.

В матче первого раунда 16-летняя киевлянка нанесла поражение китаянке Ван Сию – 6:3, 6:4.

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Матч продолжался 1 час и 11 минут. В стартовом сете Костюк сумела сделать один брейк, а во втором ей дважды удалось взять подачу соперницы, при этом Марта проиграла один гейм на собственной.

За выход в четвертьфинал соревнований Костюк встретится с экс-украинкой Мариной Заневской из Бельгии, которая в свою очередь обыграла испанку Сильвию Солер Эспиносу – 6:4, 5:7, 6:2.

В начале февраля Марта Костюк сыграет за сборную Украины в Кубке Федерации. Вместе с Костюк Украину будут представлять Леся Цуренко, Екатерина Козлова и Надежда Киченок. Элина Свитолина и Даяна Ястремская отказались играть за сборную.

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