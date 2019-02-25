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      Артем Овдиенко

      MARUV і Євробачення-2019: чому українці голосували за "ватницю"?

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      Співачка MARUV
      Співачка MARUV / Фото з відкритих джерел

      5 рік війни з Росією (через яку вбиті більше 10 тисяч українців), анексований Крим та окупований Донбас. Утім, більшість українців й дотепер не бачать нічого поганого у співпраці з росіянами, не бачать нічого поганого у тому, щоб працювати на окупантів та розважати їх.

      Напередодні українці спільним голосуванням обирали виконавця, який представлятиме нашу країну у Тель-Авіві на пісенному Євробаченні. Проголосували українці за MARUV, яка регулярно гастролює Росією. Всі знали про таку її діяльність, але це чомусь не стало ознакою зради, аж ніяк нас не обурило, і ми віддали за неї свої голоси. І для журі, і для українців її співи окупантам виявилися цілком прийнятними.

      Щойно стало відомо! MARUV не їде на Євробачення-2019 від України

      Звісно, Кремль цим обов'язково скористається – це буде ще один чудовий аргумент на доказ того, що Росія ніякий не агресор і не веде з Україною жодної війни! Бо, якщо українка MARUV співає умовному Путіну – це кращий доказ добросусідських відносин. Адже, хіба співала б вона ворогові, хіба співав би Френк Сінатра Гітлеру чи Майкл Джексон – Саддаму Хусейну? Ні, таке неможливо собі уявити, отже співи Марув в Росії – яскравий приклад зворотного. Яка війна? Ні-ні, навпаки "мир, дружба й гастрольні тури".

      Читайте також: Нацвідбір на Євробачення-2019 від України: результати фіналу конкурсу

      Але грець з тими доказами для міжнародної спільноти, грець і з тим пісенним конкурсом фріків та домогосподарок. Грець з нашим національним мовником, який не спромігся хоча б попереднє опитування серед співаків-конкурсантів влаштувати, заздалегідь розпитати їх "а чий же Крим?".

      Чому українці проголосували за MARUV?

      Я про інше. Досі не можу перестати дивуватися нашій з вами безхребетності та нерозбірливості. Адже з тими співаками, акторам, боксерами й футболістам все зрозуміло – їм російські гонорари очі застелили, тому вони безперервно повторюють маячню про "братні народи" й "мир усілякою ціною". Але ж решта українців, ми з вами, які були на тій війні, які проводжали в останню путь вбитих росіянами солдатів, які брали до себе на ночівлю біженців з Криму та Донбасу – як ми допустили, що нашу країну світові представлятиме виконавиця-колаборантка? Та навіть думка про це мала б бути неприпустимою, безвідносно до творчих здобутків, популярності та шансів на перемогу MARUV у Тель-Авіві.

      Скільки завгодно можу обурюватися, але перемога MARUV свідчить, що більшість українців не бачить проблеми у тому, що вона розважала окупантів. Французи під час німецької окупації за таке своїм повіям волосся відрізали, але українці вищі за це, цивілізованіші за французів. А може просто дурніші, що не бачимо у цьому зради.

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      Вчорашнє голосування у відборі на Євробачення можна вважати репетицією наступних виборів – голосували українці платними смс-ками. Ті результати репетиції майбутніх президентських виборів продемонстрували нам справжні настрої, що панують серед українського суспільства. А там, схоже, немає образи на Росію за агресію, окупацію та вбивства українців.

      Ми, виявляється, не тримаємо за це зла на росіян та не вважаємо зрадниками тих українців, які обслуговують ворогів, розважаючи їх грою у футбол, смішними фільмами чи гучними концертами. І так само, як не мають українці претензій до MARUV .

      Не мають вони претензій і до Володимира Зеленського, якого лише нещодавно підловили, що він прибрехав про фінансовану російським урядом діяльність своїх бізнесів. Ті обвинувачення дуже швидко забулися й за свіжими рейтингами натепер рекордні вже 26,5% українців готові бачити цього шоумена наступним українським президентом. Що тут можна сказати? Для нації без хребта, пам'яті та гідності – те що треба…

       

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      Автор: Артем Овдиенко
      Теги: MARUV Евровидение 2019 Скандал Новости Украины Война на Донбассе Публикации Война Новости политики Российские гастролеры Аннексия Крыма
      Источник: 24 Канал
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