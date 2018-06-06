Маша Ефросинина экспериментирует с имиджем: фото

Украинская телеведущая Маша Ефросинина редко меняет имидж, но в этот раз решила поэкспериментировать со сменой прически.

Ефросинина решила изменить прическу и сделать челку. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram.

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"Люблю цветы... и эксперименты", – прокомментировала фото телеведущая.



Маша Ефросинина сменила прическу / Instagram

Люблю цветы и....эксперименты Допис, поширений Masha Efrosinina (@mashaefrosinina) 5 Чер 2018 р. о 11:19 PDT

К слову, австрийская певица и победительница Евровидения 2014 Кончита Вурст продолжает удивлять поклонников кардинальной сменой имиджа. Так, пользователи социальных сетей одобрительно отреагировали на перевоплощение певицы в блондинку.