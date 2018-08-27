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Маша Ефросинина эмоционально прокомментировала свое выступление на "Танцах со звездами"

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Маша Ефросинина
Маша Ефросинина / Фото из Іnstagram

Украинская телеведущая Маша Ефросинина поделилась впечатлениями после выступления на шоу "Танцы со звездами", первый эфир которого состоялся 25 августа.

По словам Маши, ее засыпали комментариями, но они были очень разные – кому-то очень понравился ее танец, а кто-то раскритиковал.

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"Сегодня я проснулась с ощущением, что моя жизнь не будет как раньше. Во-первых, за всю историю моей активности в инсте, я никогда не сталкивалась с таким количеством комментариев: "деревянная колода" и "пластическая богиня", "раздражает" и "обожаю", что идут одновременно", – написала Ефросинина в Instagram.

Также Маша рассказала о своем партнере на паркете Макса Леонова.

"Я знаю, что командно можно достичь огромных результатов – это доказывает вся моя жизнь! Макс – моя команда! Мой партнер и уже мой друг! Мы тренируемся с ним три месяца, и все, что я показала вчера в эфире – этому научил меня именно он! И никто другой! Он крутой профессионал в своем деле и потрясающий танцор! – отметила ведущая".

Она также добавила, что участие в Танцах со звездами – ее психологически самое сложное испытание.

 

Сегодня я проснулась с ощущением, что моя жизнь не будет прежней:) Во-первых, за всю историю моей активности в Инста, я никогда не сталкивалась с таким количеством комментов :«деревянное бревно» и «пластичная богиня», «бесит» и «обожаю», идущих одновременно :) Поэтому правило номер один : ни фига не буду по понедельникам открывать интернет Во-вторых: Мой партнёр, Макс Леонов @maksleonov212 . В общем, Влад Яма всё сказал чётко, добавить нечего : « Макс «хотел» меня в танце меньше чем я его»! Согласна! Но в этом есть один плюс: я вернулась домой, и мой муж не сменил замки:) А, поскольку Инстаграм - это мой единственный канал, где я могу рассказывать вам всё, как есть, слушайте! Я знаю, что командно можно достичь огромных результатов - это доказывает вся моя жизнь! Макс- моя команда! Мой партнёр и уже мой друг! Мы тренируемся с ним три месяца, и всё, что я показала вчера в эфире - этому научил меня именно он!!! И никто другой! Он крутой профессионал в своём деле и потрясающий танцор! Да, выход в такое большое шоу, которое, судя по рейтингам, вчера посмотрела вся страна - психологически самое сложное испытание! И с ним не каждый справится! Но нас это только раззадорило- каждый из нас теперь понимает, куда ему расти и над чем пахать.... Поэтому Марийка сейчас соберёт свой отбитый зад, надорванную связку в ноге и заклинившую шею, и потарахтит на репетицию следующего танца! #танціззірками #понеслась

Допис, поширений Masha Efrosinina (@mashaefrosinina)

"Танцы со звездами 2018" 1 выпуск смотреть онлайн – выступление Маши Ефросининой и Макса Леонова

 

Теги: Новости Украины LifeStyle Маша Ефросинина
Источник: 24 канал
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