Маша Ефросинина эмоционально прокомментировала свое выступление на "Танцах со звездами"
Украинская телеведущая Маша Ефросинина поделилась впечатлениями после выступления на шоу "Танцы со звездами", первый эфир которого состоялся 25 августа.
По словам Маши, ее засыпали комментариями, но они были очень разные – кому-то очень понравился ее танец, а кто-то раскритиковал.
Читайте также: "Танцы со звездами 2018" 1 выпуск: какими сюрпризами отличилась премьера шоу
"Сегодня я проснулась с ощущением, что моя жизнь не будет как раньше. Во-первых, за всю историю моей активности в инсте, я никогда не сталкивалась с таким количеством комментариев: "деревянная колода" и "пластическая богиня", "раздражает" и "обожаю", что идут одновременно", – написала Ефросинина в Instagram.
Также Маша рассказала о своем партнере на паркете Макса Леонова.
"Я знаю, что командно можно достичь огромных результатов – это доказывает вся моя жизнь! Макс – моя команда! Мой партнер и уже мой друг! Мы тренируемся с ним три месяца, и все, что я показала вчера в эфире – этому научил меня именно он! И никто другой! Он крутой профессионал в своем деле и потрясающий танцор! – отметила ведущая".
Она также добавила, что участие в Танцах со звездами – ее психологически самое сложное испытание.
"Танцы со звездами 2018" 1 выпуск смотреть онлайн – выступление Маши Ефросининой и Макса Леонова
Выбор редакции
-
Как Украине нужно бороться с Россией в Азовском море: военный эксперт озвучил методысегодня, 10:11
-
Ветеран АТО сделал громкое разоблачительное заявление об "Иловайском котле"сегодня, 09:11
-
Главные новости 27 августа: "измена" от экс-лидера Pink Floyd , откровения Муженко об Иловайскесегодня, 08:00