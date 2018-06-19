Маша Ефросинина очаровала стильным образом: фото

Украинская телеведущая Маша Ефросинина недавно решилась на изменения и обрезала модную густую челку. Теперь звезда делится стильными кадрами в новом образе.

Новыми фото Ефросинина поделилась на своей Іnstagram-странице. На кадрах ведущая позирует в белом брючном костюме от украинского бренда ELENAREVA.

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Маша дополнила образ ультрамодными узкими очками и объемными серьгами.

"Читая комментарии под предыдущим постом, можно легко определить, сколько различных поколений среди моих подписчиков. Значит, я "вылитая": Каменских, Дуа Липа, Лобода, Кира Найтли, Надя Мейхер, Сандра Буллок, Жюльет Бинош, Майкл Джексон, и даже.... Ирина Понаровская (матерь Божья). Хорошо, что не Валерий Леонтьев..." – подписала свое фото Ефросинина.

Допис, поширений Masha Efrosinina (@mashaefrosinina) 18 Чер 2018 р. о 11:20 PDT