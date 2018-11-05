Маша Ефросинина показала фигуру в купальнике: фото с отдыха

Украинская телеведущая Маша Ефросинина устроила себе короткий отпуск. Она поехала наслаждаться отдыхом в Эмираты, а компанию ей составили подруги.

А также 39-летняя Маша поделилась с поклонниками пляжными кадрами, на которых телеведущая позирует в разных купальниках, которые подчеркнули ее стройную фигуру.

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"Я становлюсь старше и многое внутри меня меняется. Но неизменным всегда остается ощущение путешествия – ты входишь в другой воздух, вступаешь в песок, вдыхаешь неизвестный тебе мир, наблюдаешь за незнакомыми людьми... и чувствуешь невероятную свободу всех своих мыслей! Многое начинает "видеться" совсем другим. Ничто больше не способно меня так перезагружать", – написала Ефросинина.

Маша Ефросинина

А также Маша призналась, сколько весит: оказывается, вес ведущей лишь 61 килограмм.