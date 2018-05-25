Маша Ефросинина показала, какой сюрприз приготовили ее родные на день рождения

25 мая украинская телеведущая Маша Ефросинина отмечает свое день рождения. Звезде исполнилось 39 лет. Ее родные удивили волшебным сюрпризом утром.

Популярная телеведущая Маша Ефросинина решила отметить праздник в столице Бельгии – Брюсселе. Перед поездкой звезда опубликовала забавное видео, как она собирается в путешествие. Сонная Ефросинина в халате высыпает свой завтрак в чемодан с вещами, зевая при этом.

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"Суечусь во время сборов", – написала Маша Ефросинина.

Допис, поширений Masha Efrosinina (@mashaefrosinina) 23 Тра 2018 р. о 10:06 PDT

Телеведущая отправилась на отдых в Брюссель со своими родными – мужем Тимуром Хромаевым, дочерью Наной и сыном Александром. На день рождения дети и любимый звезды решили сделать ей сюрприз – подарили роскошный букет роз утром.

Супруги с сонными детьми сделало селфи в постели. При этом Маша Ефросинина позировала перед камерой без макияжа. Стоит отметить, что знаменитость выглядела прекрасно.

Лучшее утро, которое я могла себе пожелать сегодня,

– написала Маша Ефросинина.

Допис, поширений Masha Efrosinina (@mashaefrosinina) 24 Тра 2018 р. о 11:29 PDT

К поздравлениям телеведущей присоединились звезды украинского шоу-бизнеса. Поклонники Маши Ефросининой также засыпали ее сообщениями под праздничным постом.