Маша Ефросинина показала уникальное фото с мамой и сестрой

Известная украинская телеведущая Маша Ефросинина показала поклонникам в социальных сетях редкий семейный снимок.

Новое фото Маша опубликовала на своей странице в Instagram.

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На нем она позирует с мамой Людмилой Павловной и младшей сестрой Елизаветой Ющенко. Пользователи социальных сетей подчеркнули красоту и чрезвычайную схожесть Маши, ее сестры и мамы друг на друга.

"Мои девушки", – прокомментировала снимок телеведущая.

Маша Ефросинина / Instagram

Напомним, что 26 августа состоялась премьера шоу "Танцы со звездами 2018". Телеведущая Маша Ефросинина согласилась участвовать в популярном проекте. На паркет она вышла с профессиональным танцором Максимом Леоновым, с которым в течение 2 эфиров покорила зрителей отточенностью и страстными па.