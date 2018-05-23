Маша Ефросинина показала забавное фото с мужем и сыном

Украинская телеведущая Маша Ефросинина поделилась с поклонниками снимком, на котором она позирует с мужем и сыном. Фото очень рассмешило пользователей сети.

Маша Ефросинина активно ведет свой блог в Instagram, где публикует кадры с отдыха, работы или будней. Недавно на странице знаменитости появилось фото, которое вызвало улыбку у многих пользователей сети.

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На снимке звезда позирует в клетчатом красном платье, демонстрируя стройную талию. А позади нее на скамейке примостился муж – бизнесмен Тимур Хромаев. Он одет в синий спортивный костюм и кеды, что напоминает стиль бандитов в 90-х годах. Рядом с мужем Маши Ефросининой сел также их сын – Александр. Мальчик тоже одет в спортивный костюм, стильную спортивную обувь и кепку.

Встретила "гопоту",

– написала Маша Ефросинина под снимком.

Допис, поширений Masha Efrosinina (@mashaefrosinina) 20 Тра 2018 р. о 11:15 PDT

Стоит отметить, что с сыном Маша Ефросинина довольно часто публикует фото. А вот ее муж Тимур Хромаев вероятно не любит позировать перед камерой, поэтому совместные семейные фото редко попадают в сеть.

Однако такая инсценированная фотография очень понравилась подписчикам телеведущей. Украинцы отметили, что Маша Ефросинина выглядит роскошно, а такое семейное фото – отличное доказательство хорошего чувства юмора у звездной супруги.

Кто такая Маша Ефросинина?

Украинская телеведущая, известна участием в проектах "Сердца трех", "Модный приговор", "Фабрика звезд", "Сюрприз, сюрприз!", "Хочешь? Пой!" Маша Ефросинина вместе с бизнесменом Тимуром Хромаевым воспитывает двоих детей.