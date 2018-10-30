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      Маша Ефросинина рассмешила сеть забавной пародией на известную песню: видео

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      Маша Ефросинина
      Маша Ефросинина / Фото из соцсетей

      Популярная телеведущая Маша Ефросинина не перестает удивлять своих подписчиков в соцсети Instagram. Звезда в очередной раз сумела взбудоражить сеть курьезным видео.

      Маша Ефросинина – одна из самых известных блоггерш Украины. Звезда ежедневно публикует интересные заметки, в которых дает советы женщинам и делится своим опытом. Кроме этого, телеведущая имеет прекрасное чувство юмора, которое каждый раз демонстрирует в сети.

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      Недавно Маша Ефросинина забавно спародировала известную песню "Плакала" в исполнении группы Kazka. Перед камерами певица позировала с испорченным макияжем. Звезда повторяла слова популярного хита, потирая лицо от слез. Впоследствии Маша Ефросинина показала, что до забавной истерики ее довел лук, который она нарезала по просьбе своего мужа – бизнесмена Тимура Хромаева. Видео получилось довольно забавным.

       

      К слову, композиция группы Kazka получила немалую популярность не только в Украине, но и за ее пределами. Хит "Плакала" вошел в Топ-10 международного чарта Shazam.

      Теги: Новости Украины LifeStyle Курьезные новости Маша Ефросинина
      Источник: 24 Канал
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